Não há dúvidas sobre quem reina no andebol: Dinamarca vence Mundial pela terceira vez consecutiva

A Dinamarca conquistou o Campeonato do Mundo de andebol pela terceira vez consecutiva, depois de vencer na final a França por 34-29, em jogo disputado em Estocolmo, na Suécia.

A seleção dinamarquesa, que ao intervalo já vencia por 16-15, consolidou o resultado na segunda parte e garantiu o triunfo com cinco golos de vantagem no final, conseguido ser a primeira a conquistar o título mundial três vezes consecutivas.

A Dinamarca volta, assim, a subir ao lugar mais alto do pódio no Campeonato do Mundo, depois dos triunfos em 2019 e 2021. Já a França, a atual campeã olímpica, mantém-se com seis títulos mundiais, sendo a recordista.

Os grandes destaques dos tricampeões foram os dois guarda-redes, Niklas Landin e Kevin Moller, os laterais Simon Pytlick e Mathias Gidsel, autores de nove e seis golos, respetivamente, bem como o central Rasmus Lauge, melhor marcador do encontro disputado em Estocolmo, com 10 golos.

A equipa treinada por Nikolaj Jacobsen desforrou-se da derrota sofrida na final dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 perante a França, que continua a ser recordista de títulos mundiais, com seis, um dos quais conquistado em 2011, na primeira vez que a Dinamarca atingiu o jogo decisivo.

Já a Espanha conquistou a medalha de bronze, ao vencer por 39-36 a anfitriã Suécia, desforrando-se da derrota ante os suecos na final do último Europeu. A Alemanha bateu a Noruega por 28-24 no jogo de atribuição do quinto e sexto lugares, enquanto o Egito se impôs à Hungria por 36-35, após dois prolongamentos, na luta pela sétima posição.

Portugal terminou no 13.º lugar.