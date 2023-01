Vladislav Gradinari tem 14 anos e nasceu num país onde só há “três ou quatro mesas” de snooker, mas já vence campeões do mundo

O Snooker Shoot Out de 2023 começou na passada quarta-feira e já está a surpreender os adeptos da modalidade. Vladislav Gradinari entrou no torneio a vencer Ng On Yee, a tricampeã mundial de snooker feminino. Mas o que tornou este jogo um dos grandes momentos do torneio, aconteça o que acontecer, é o facto de o jogador ter apenas 14 anos.

O jovem natural da Moldávia, que atualmente vive em Leeds, no Reino Unido, tornou-se o jogador mais jovem a ganhar um jogo num torneio que vale pontos para o ranking e com transmissão televisiva. A idade não teve qualquer influência no jogo, até porque em momento algum pareceu estar nervoso, e por isso Gradinari conseguiu um lugar entre os últimos 64 e jogará a segunda ronda na próxima sexta-feira.

"É incrível, joguei o meu melhor jogo", disse o jovem ao website do World Snooker Tour. Gradinari conseguiu garantir a presença neste torneio depois de vencer um outro evento para menores de 14 anos, que lhe deu acesso a um wild card.

O jogador conseguiu ser o primeiro a pontuar e abriu o jogo com uma vantagem de nove pontos. Mais tarde decidiu parar de arriscar tanto, mas o início da partida acabou por se revelar suficiente e a adversária não conseguiu reverter o resultado.

"O snooker não é popular na Moldávia, só temos lá três ou quatro mesas. Estamos a tentar melhorar. Comecei a ver na televisão porque a minha mãe e o meu avô assistiam e comecei a jogar snooker aos sete anos de idade. Agora vivo em Leeds e pratico no Northern Snooker Centre. Estou a fazer tudo o que é possível para me tornar jogador profissional. Mal posso esperar pela segunda ronda aqui", continuou.

Gradinari parece estar no caminho certo e já ninguém lhe fica indiferente. Mark Williams, um dos grandes nomes da modalidade, prova isso mesmo.

“Vi-o na sala de treino, ele acerta na bola de uma forma linda. [O evento] dá-lhes [aos mais jovens] a oportunidade e a experiência que precisam para jogar na frente das câmaras e das luzes", disse Williams à Eurosport.

A mudança do jovem moldavo para Inglaterra aconteceu há apenas dois anos. Se até aqui, com a maior parte da sua experiência num país onde o snooker não é popular, já conseguiu fazer frente aos mais experientes da modalidade, o futuro de Vladislav Gradinari tem tudo para ser positivo.