Jorge Ballesteros, campeão mundial de tiro, foi encontrado morto com um disparo na cabeça

O atirador espanhol Jorge Ballesteros, uma vez campeão mundial e três vezes campeão da Europa, morreu na passada terça-feira, segundo confirmou a Federação Espanhola de Tiro Olímpico.

“Jorge Ballesteros, o melhor atleta espanhol de IPSC [Confederação Internacional de Tiro Prático] da história, morre aos 39 anos de idade, deixando o mundo do tiro em profunda tristeza”, lê-se no Twitter.

Numa trágica coincidência, quase irónica, Jorge foi encontrado dentro do seu carro depois de ter sido baleado na cabeça com a sua própria arma. Foi levado para o hospital e os médicos nada conseguiram fazer para lhe salvar a vida. Estas são, para já, todas as informações públicas sobre o acidente que tirou a vida ao desportista.

Ao longo da carreira, Ballesteros, que era também agente da polícia, acumulou uma série de sucessos desportivos na disciplina de tiro prático, sendo o maior de todos o título mundial que venceu em 2017. Mas o gosto pela modalidade começou muito antes disso, quando tinha 16 anos. Dois anos depois já era um dos integrantes do campeonato espanhol, onde conseguiu conquistar o primeiro lugar na categoria Open. Acabou por vencer o campeonato por 12 vezes e por pouco não apanhou o recorde de vitórias (15) de Eduardo de Cobos. Tinha como especialidade os percursos de tiro, onde os atletas têm que acertar em diferentes alvos ao longo de um caminho estabelecido.

“A RFEDETO expressa a sua desolação pela terrível perda de um grande atirador e de um ser humano excecional, um cavalheiro no desporto e na vida”, continuou a federação.

Na publicação onde a entidade dá a notícia da morte do atirador, lembra-se ainda que Ballesteros faz parte da geração de tiro mais premiada do país, sendo que o seu último torneio foi na Tailândia, há apenas um mês e meio, onde terminou no 15.º lugar.