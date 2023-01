NFL. Damar Hamlin surpreende na recuperação: uma semana depois da paragem cardíaca foi transferido para hospital mais próximo de casa

A rápida recuperação de Damar Hamlin, o jogador da NFL que sofreu uma paragem cardíaca durante o jogo entre os Buffalo Bills e os Cincinnati Bengals há uma semana, não parou de surpreender os médicos ao longo dos últimos dias. De tal forma que o jogador conseguiu agora ser transferido do hospital onde se encontrava, em Cincinnati, para um hospital na cidade onde joga - é em Buffalo que vai continuar a sua recuperação.

"Ele está atualmente listado como estável e continua a fazer progressos significativos na sua recuperação", lê-se numa declaração do hospital. "O objetivo da transferência para Buffalo é aproximá-lo de casa para fazer mais avaliações, recuperação e eventualmente alta e reabilitação".

Hamlin começou a andar com assistência na passada sexta-feira, depois de lhe ter sido retirado o tubo respiratório durante a noite. Por precaução, os médicos decidiram mantê-lo nos cuidados intensivos, mas no início desta semana já cumpria todos os critérios para que fosse transferido em segurança.

"Grato pelos fantásticos cuidados que recebi no UCMC", lê-se no Twitter do jogador. "Feliz por estar de volta a Buffalo. Os médicos e enfermeiros do Buffalo General já me fizeram sentir em casa".

A partir daqui, Hamlin vai continuar a fazer exames para que se consiga perceber o que realmente se passou para sofrer uma paragem cardíaca em pleno jogo e, consequentemente, tratar qualquer patologia que os médicos encontrem. Segundo um dos médicos que acompanhou o jogador até aqui, Timothy Pritts, nestas situações a recuperação pode levar semanas ou meses, mas neste caso “ele tem estado um passo à frente em todas as fases” do tratamento.

"Ele ainda tem um caminho a percorrer em termos da recuperação em curso", disse William Knight, outro dos médicos, à ESPN. "Estamos muito entusiasmados com a sua situação atual. Ele está de pé, anda por aí, tem um incrível e genuíno sentido de humor".

Nos últimos dias também a restante equipa dos Bills regressou aos jogos. O primeiro encontro terminou com uma vitória contra os New England Patriots. A partida ficou marcada pelo apoio a Hamlin e pela primeira jogada da partida, que não só fez os Bills pontuar, como fez com que jogador tivesse acionado todos os alarmes na unidade de cuidados intensivos com o entusiasmo dos festejos. “Mas ele estava bem”, asseguraram os médicos.