Número recorde: há mais de 20 mil praticantes de atletismo federado em Portugal

Um total de 20.403 atletas federados constituem o recorde absoluto de filiações, superando os 19.439 de 2019, destacou, esta quarta-feira, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

O organismo que tutela a modalidade superou os registos anteriores à pandemia de covid-19, com 19.217 em 2020 e 17.396 em 2021, conseguindo o maior número de atletas registados de sempre.

Lisboa, com 2.927 atletas, e Porto, com 2.731, são as duas associações mais numerosas, enquanto os açorianos do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde são o clube mais representado, com 494, à frente do Sporting (407).

Relativamente ao número de clubes, os 626 inscritos ficam a 11 do recorde de 2020.