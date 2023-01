O “Federer” do snooker e “melhor” que Ronnie O’Sullivan: quem é Zhao Xintong, o chinês suspenso por suspeitas de manipulação de resultados

Zhao Xintong tem sido uma das maiores esperanças da China no snooker, mas também uma das grandes apostas de vários adeptos e nomes grandes da modalidade quando se fala no futuro. Pelo menos até agora, visto que 2023 não começou da melhor forma para o jogador.

O chinês, profissional desde 2016 e agora com 25 anos, pegou pela primeira vez num taco aos oito anos e, desde então, vive fascinado pelo jogo, além da paixão por outras modalidades como o basquetebol e o futebol.

“O snooker foi o meu primeiro amor”, disse à “Eurosport”. “Quando tinha 10 anos, os meus pais compraram-me uma mesa de snooker e eu praticava todos os dias em casa. Claro, o Ronnie era o meu jogador preferido. Ele ensina-me tanto”.

A lenda do snooker e sete vezes campeão mundial, Ronnie O'Sullivan é, aliás, um dos jogadores com quem Zhao é mais comparado, sendo que muitos acreditaram sempre que desde que o chinês chegou a sucessão ficou garantida. Há também Ding Junhui, outro jogador do país. Aos 18 anos, Ding derrotou Stephen Hendry e venceu o Open da China, o que lhe colocou nos ombros a pressão para conseguir reclamar o prémio mundial, o maior da modalidade. Também aqui se trata de uma questão de sucessão, ainda que o nível de pressão pareça ser diferente entre os dois.

Se até ao final de 2022 o snooker tivesse uma história saída de um conto de fadas, seria esta. A determinada altura, o ídolo empurrou o holofote para o fã e tudo parecia perfeito para os lados de Zhao.

“Ouçam, penso que ele é um talento inacreditável, ele é mesmo. Foi uma alegria passar tempo com ele na mesa. Não posso treiná-lo. Ele é melhor jogador que eu. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Tenho muito prazer em ajudá-lo”, disse O'Sullivan, também à “Eurosport”.

VCG

E não é que tudo tenha sido perfeito ao longo dos anos. Como o próprio O'Sullivan, que chama o chinês de Federer do snooker, notou, os altos e baixos foram muito comuns. "Ele tem o mesmo problema que eu tinha há uns anos, a consistência. Encontrar aquele nível que nunca deve realmente descer. Penso que isso vai ser o que ele precisa de trabalhar ao longo dos anos para se desenvolver como jogador”, continuou.

A época de 2017/18 foi uma das complicadas, quando caiu do circuito no final da temporada, apesar de mais tarde ter conseguido regressar. Em 2021 chegou um dos ‘altos’, quando venceu o campeonato do Reino Unido contra Luca Brecel. O seu adversário da final disse, ao longo do torneio, que Zhao era o seu jogador preferido no tour e mesmo derrotado manteve essa versão.

“Ainda o é, embora seja difícil de aceitar agora. Ele é surpreendente, tem apenas 24 anos, mas parece ter 12. Acho que nunca vi alguém jogar tão bem durante tanto tempo. Ele jogou da mesma forma durante todo o percurso. O Zhao pode ser o mesmo que Neil Robertson e Judd Trump, espero que eu também possa”, disse à “BBC Sport”.

Mas, como todas as histórias têm um plot twist, o de Zhao Xintong chegou agora: o chinês foi suspenso na sequência de uma investigação sobre manipulação de resultados.

Classificado em nono lugar do ranking mundial, Zhao deveria jogar contra Mark Selby na primeira ronda do torneio Masters do passado domingo, mas foi retirado do sorteio. Outros oito jogadores chineses, incluindo o campeão mundial de 2021, Yan Bingtao, foram suspensos antes do Natal, enquanto se aguarda uma investigação que está em “fase avançada”.

Liang Wenbo, Lu Ning, Li Hang, Zhao Jianbo, Bai Langning, Chang Bingyu e Chen Zifan são os restantes nomes da lista.

“Esta decisão faz parte de uma investigação em curso sobre alegações de manipulação do resultado de jogos para fins de apostas em violação do Regulamento de Conduta da WPBSA [Associação mundial de snooker]”, lê-se num comunicado. “A suspensão permanecerá em vigor até à conclusão da investigação ou de quaisquer acusações que possam ou não ser apresentadas”.

O comunicado realça ainda que o jogador está no seu direito se desejar recorrer desta decisão.

“A WPBSA pode confirmar que a investigação mais ampla se encontra agora numa fase avançada e prevê-se que esteja concluída em breve, altura em que quaisquer acusações potenciais serão consideradas”.