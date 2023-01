Depois de Damar Hamlin ser hospitalizado, os adeptos repararam no seu projeto solidário - e já doaram 4 milhões de dólares

Damar Hamlin queria levar brinquedos ao máximo número possível de crianças da sua comunidade e para isso criou um crowdfunding onde tentou angariar 2.500 dólares. A página no site “GoFundMe” foi criada a 14 de dezembro de 2020.

Dois anos depois, o jogador dos Buffalo Bills travou Tee Higgins, dos Cincinnati Bengals, num jogo da NFL mas o impacto foi tal que o seu coração parou e teve que ser reanimado no local. A história, amplamente noticiada esta terça-feir, não demorou muito a fazer com que os adeptos dessem de caras com a página solidária que Hamlin criou para ajudar as crianças.

O resultado? Neste momento a angariação de fundos já ultrapassou os 4,4 milhões de dólares. E a cada clique de atualização da página, o número só aumenta.

Os doadores já tinham ultrapassado os 162 mil ao fim da tarde desta terça-feira e as pessoas deixam várias quantias, sendo a máxima até agora de 20 mil dólares. O que todas têm em comum é a mensagem de apoio ao jogador que acompanha a transferência monetária.

“Envio amor à família Hamlin e a toda a organização dos Bills”, escreveu uma das pessoas. “Rezamos por uma rápida recuperação”, afirmou outra. “Há momentos na vida que param o mundo”, lê-se.

O jogador de 24 anos encontra-se no hospital de Cincinnati em estado crítico. Ao seu lado estão alguns dos seus colegas de equipa que não quiseram regressar a Buffalo só para poderem permanecer perto dele.

Quando iniciou a página para doações, Hamlin estava a terminar a sua carreira a nível universitário e a preparar-se para o dia com que tantos jogadores da NFL sonham: o draft. "Ao embarcar na minha viagem para a NFL, nunca esquecerei de onde venho e estou empenhado em usar a minha plataforma para impactar positivamente a comunidade que me criou", escreveu o jogador quando anunciou a criação da The Chasing M's Foundation. A primeira iniciativa anunciada foi a doação de brinquedos.

Agora, o mundo inteiro junta-se a ele.

Confrontados com a reação dos adeptos, o site deixou uma mensagem no Twitter, partilhando também o link para a página da angariação de fundos: “Após a sua lesão no campo esta noite, os adeptos de todo o país estão a mostrar o seu apoio a ele e à sua família através de doações para a sua angariação de fundos”.