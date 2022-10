Anatoly Karpov no hospital em coma induzido: ex-campeão mundial de xadrez terá sofrido acidente doméstico

Anatoly Karpov, antigo campeão mundial de xadrez, foi hospitalizado esta segunda-feira e encontra-se em coma induzido. Segundo avançou a imprensa russa, Karpov foi encontrado inanimado perto do edifício do parlamento russo, em Moscovo, onde é deputado. Foi levado para o hospital e colocado na unidade de cuidados intensivos.

As primeiras notícias davam indicação de ferimentos graves na cabeça e uma fratura da anca, além de um nível de álcool no sangue extremamente elevado. Outro rumor dava conta que Karpov teria sido vítima de agressão, com o seu assistente a afirmar no entanto à agência TASS que o antigo campeão estaria estável e não tinha sofrido qualquer lesão.

As versões contraditórias continuaram a surgir e a filha de Karpov veio esclarecer sobre o que realmente terá acontecido. Segundo Sofía disse ao website “Mash”, o seu pai sofreu uma lesão crânio-encefálica em resultado de um acidente doméstico e está agora em coma induzido num hospital da capital russa.

A agência de notícias RIA Novosti conseguiu confirmar, junto de fontes do hospital, que o antigo jogador de xadrez se encontra em estado grave e que realmente não se tratou de um ataque.

Karpov tem agora 71 anos. De 1975 a 1985 e de 1993 a 1999 foi campeão mundial de xadrez e tornou-se o campeão que mais vezes jogou a disputa pelo título ou a sua defesa. Atualmente continua envolvido no universo do desporto, mas é também deputado na Duma, como é chamado o parlamento russo.