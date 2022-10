Ana e Pedro Walgode são campeões mundiais de patinagem artística

A dupla portuguesa Ana Walgode e Pedro Walgode sagrou-se, no domingo, campeã mundial de patinagem artística, em pares dança, nos World Skate Games 2022, em Buenos Aires, Argentina, conquistando a terceira medalha para Portugal na competição.

O par, que tinha alcançado a primeira posição na prova de style dance, voltou a conquistar o lugar cimeiro, com a prova de freedance, vencendo o título mundial.

“Merecemos muito e esta época conseguimos ser campeões dos Jogos Mundiais, campeões da Europa, campeões nacionais e campeões do mundo”, salientou Ana Walgode, em declarações reproduzidas pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

Para Pedro Walgode, esta conquista significa “o reconhecimento de todo o trabalho investido” ao longo dos anos, vincando que “chegar ao título mundial, numa época como esta, com cinco ouros, foi a cereja no topo do bolo”.

Por seu turno, o diretor técnico da patinagem artística, Filipe Sereno, considerou que o balanço da especialidade de dança na prova que decorre na capital argentina “é extremamente positivo”, realçando que “com o decorrer da competição, os atletas portugueses conseguiram alcançar resultados de excelência”.

O técnico sublinhou que “esta medalha de ouro é um resultado histórico”, já que é a primeira vez que Portugal consegue um primeiro lugar num campeonato do mundo em pares de dança seniores e vai ser certamente “um incentivo e um estímulo para os atletas portugueses no futuro”.

José Raimundo, vice-presidente da FPP para a patinagem artística, destacou este “momento marcante para Portugal”, com a conquista d e um título mundial no escalão máximo da modalidade, e felicitou o trabalho que foi desenvolvido até aqui, quer pelo par, quer pelos selecionadores e estrutura técnica e médica.

O presidente da FPP, Luís Sénica, esteve presente em Buenos Aires, a assistir à competição, e "fez questão de felicitar os atletas portugueses pala conquista do título", informou a FPP.

Esta é a terceira medalha para Portugal nos WSG22, na especialidade de dança: Andreia Oliveira e Diogo Costa venceram a medalha de bronze em pares de dança, no escalão de juniores, e Diogo Costa sagrou-se vice-campeão do mundo, em 'solo dance', também no escalão de juniores.

A competição continua em Buenos Aires, a 1 de novembro, terça-feira, na especialidade de livres.