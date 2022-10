Vencedor de meia maratona parou antes da meta e esperou 20 segundos antes de a terminar. A razão: não queria bater o recorde por muito tempo

Em Espanha, o vencedor de uma meia maratona parou a poucos metros de cruzar a meta e esperou 20 segundos para cruzá-la. Luis Agustín Escriche fê-lo com um propósito claro. Sabendo que iria bater o recorde da prova de Caqui Persimón de Alcudia, em Valência, tendo tempo de sobra, o atleta não queria colocar a sua marca muito baixa, pensando em anos vindouros. Conta o site “El Desmarque” que a reação do público foi notória.

O jornal “Sport” transcreve as palavras do próprio speaker: “Passa a meta, homem!”. Apesar da controvérsia, Escriche não tem dúvidas: “É algo que voltaria a fazer”. Ao El Desmarque, o campeão explicou: “Graças a esta pequena polémica, agora toda a gente está a falar da prova e, se tivesse cruzado a linha de meta no tempo normal, ninguém teria sequer mencionado o evento”.

Luis decidiu-se por esta estratégia por ter quase 40 segundos de vantagem sobre o segundo classificado. Mais tarde, viu-se na obrigação de explicar que não estava a pensar nele próprio: “Não queria colocar a fasquia tão alta, tanto para mim como para outros atletas, porque eu nunca disse que vou correr [aqui] no ano que vem e [esta estratégia] é algo habitual noutras disciplinas”.

Na corrida em questão, o prémio por bater o melhor tempo era de 150 euros.