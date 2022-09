A alpinista Hilaree Nelson morreu após queda no Evereste. O marido viu tudo: “Caiu a mais de 1.500 metros, fui incapaz de descer”

Jim Morrison acompanhava Hilaree Nelson, sua mulher, alpinista e esquiadora, quando esta caiu mais de 1.500 metros e morreu, nos Himalaias. Testemunha de um filme de terror, Jim confessa que, nesse momento, não conseguiu descer. Seguiram-se 48 horas frenéticas entre a morte e a recuperação do corpo, que Morrison relatou na sua página de Instagram.

Dois dias depois da brutalidade física e emocional, Jim Morrison conseguiu escrever uma despedida para a sua companheira. Mais, o homem que faz o luto do seu “amor” descreve a sequência dos seus movimentos desde que perdeu Hilaree de vista nas proximidades do Manaslu, monte com mais de oito mil metros de altitude, até que o cadáver foi recuperado.

O depoimento de Jim permite imaginar, até certo ponto, esses dois dias que comoveram o mundo. Na segunda-feira, a meio da manhã, o casal permanecia abraçado no topo do Manaslu, momento que, à luz dos acontecimentos, Jim desejaria ter congelado para sempre. Poucos minutos mais tarde, Hilaree provocou, com os seus esquis, uma pequena avalancha. Desapareceu no meio da neve, no lado sul da montanha.

Jim viu e soube de imediato que não seria capaz de fazer essa descida. Esquiou até ao campo base, o que por si só exige bastante perícia, e pediu ajuda. Vários helicópteros acudiram. Jim indicou-lhes a área onde procurar. No dia seguinte, foi avistado material de esqui, mas o mau tempo obrigou a abortar as buscas. Os helicópteros regressaram na manhã de quarta-feira.

Parcialmente enterrado na neve, Morrison recuperou o corpo da sua companheira, entretanto trasladado para Katmandu. Foi ali que Jim pegou no telemóvel e escreveu: “Não existem palavras para descrever o meu amor por esta mulher, a companheira da minha vida, o meu amor, a minha melhor amiga e companheira na montanha. Ela foi o farol que iluminou a minha vida todos os dias”.

“A 26 de setembro, pelas 10:42, alcançámos o topo do Manaslu em condições duras. Rapidamente fizemos a transição entre escalar e esquiar, com frio e vento, com o plano de dar a volta à esquina (para evitar um banco rochoso) e reagrupar-nos com a nossa equipa de sherpas. Eu esquiei primeiro e, depois de algumas voltas, a Hilaree seguiu-me e desencadeou uma pequena avalancha. Perdeu o pé e foi arrastada por uma ladeira estreita para o lado sul da montanha, caindo mais de 1.500 metros”, escreveu.

No restante depoimento, o alpinista acrescentou: “Fiz tudo o que pude para localizá-la, mas fui incapaz de descer aquele lado, mesmo esperando encontrá-la com vida e viver a minha vida com ela”, relatou o destroçado Jim, que terminou dizendo: “Estou em Katmandu, com ela e o seu espírito. A minha perda é indescritível e estou focado nas suas crianças e nos seus próximos passos. Hilaree Nelson é a pessoa mais inspiradora na [minha] vida e agora a sua energia vai guiar a nossa alma coletiva. (…) Estou devastado”.