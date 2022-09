O basquetebolista Thomas Heurtel garantiu que não iria assinar por um clube russo, mas assinou. E foi expulso da seleção francesa

Assim que a seleção francesa começou os treinos para o Eurobasket de 2022, que terminou no domingo, a federação do país pediu a todos os jogadores que assinassem uma declaração a garantirem que, na próxima época, não jogariam por equipas russas ou bielorrussas. Esta nova exigência surgiu no seguimento da guerra que a Rússia iniciou na Ucrânia, em fevereiro, e que ainda não acabou.

Thomas Heurtel tinha rescindido contrato com o Real Madrid no final da época passada e foi um dos jogadores que assinou o documento, marcando presença no torneio. Foi, aliás, uma das maiores armas da equipa francesa, importante também no jogo da final, que a Espanha acabou por vencer. O problema, segundo a imprensa francesa, na altura em que assinou, o jogador já estava em negociações com o Zenit de São Petersburgo, da Rússia.

A confirmação de que o negócio realmente existia chegou na quarta-feira, com o clube a anunciar a contratação do jogador. “Bem-vindo à equipa, Thomas Heurtel”, lê-se nas redes sociais do Zenit.

A Federação Francesa de Basquetebol (FFBB) reagiu prontamente: Heurtel foi expulso da equipa nacional.

“Embora a FFBB estivesse informada de que Thomas estava em contacto com clubes estrangeiros, incluindo russos, em momento algum foi informada de que um contrato tinha sido assinado ou estava em vias de ser assinado com um clube russo”, é explicado na declaração da FFBB, publicada esta quinta-feira. "O jogador tinha assinado uma declaração de compromisso no início da concentração, indicando que não estava comprometido e que não tencionava assinar por um clube russo ou bielorrusso"

A federação confirmou ainda que Heurtel, enquanto jogador do Zenit, deixou de respeitar esse compromisso que assinou e, como tal, já não cumpre os critérios de seleção para as próximas competições. Assim, o jogador fica fora dos Jogos Olímpicos de 2024, que serão em Paris.

O seu percurso pela seleção chega ao fim após 111 jogos. No currículo leva consigo quatro medalhas: ouro no Eurobasket de 2013, prata nos Jogos Olímpicos de 2020 e no Eurobasket de 2022, e bronze no Campeonato do Mundo de 2014.