Eurobasket. Turquia ameaça deixar a competição depois de alegadas agressões a jogador por parte de adversários da Geórgia

Num jogo disputado na Geórgia, a contar para o Eurobasket – Campeonato Europeu de Basquetebol, que decorre em quatro países, a seleção local defrontou a Turquia, mas a partida correu mal. A equipa turca queixa-se de que um dos seus jogadores foi agredido por seguranças e atletas no balneário.

Ao minuto 34, os jogadores Duda Sanadze, georgiano, e Furkan Korkmaz, turco, foram expulsos após confrontos em campo. A troca de galhardetes prosseguiu, com os atletas a deixarem o terreno de jogo pegados e a continuarem dessa forma até aos balneários. Segundo a comitiva turca, Korkmaz foi atacado por três adversários que estavam sentados no banco aquando das primeiras agressões, e por elementos da polícia, que alegadamente garantiam a segurança no pavilhão.

“Enquanto Furkan Korkmaz caminhava com o nosso treinador [também ele expulso] em direção ao balneário, os jogadores da Geórgia [incluindo Sanadze] e a polícia atacaram-no. No final, 30 agentes empurraram-nos. Lutámos contra a polícia georgiana”, contou o vice-presidente da federação turca, Omer Onan.

Na conferência de imprensa, Hakan Demir, adjunto da Turquia, também falou sobre o assunto: “Os jogadores georgianos e alguns agentes de segurança faltaram-nos ao respeito. Viemos jogar basquetebol. O que aconteceu foi para lá do basquetebol e atenta contra o espírito do desporto”. Os turcos queixam-se ainda de que o cronómetro não parou logo, no momento da agressão em campo, quando adeptos georgianos atiravam copos aos jogadores.

A Federação Turca de Basquetebol exige que a FIBA aplique sanções exemplares aos agressores. O vice-presidente Onan revelou ainda, em comunicado oficial, que exigiu ao organismo máximo da modalidade que sejam mostradas as imagens das câmaras de vigilância do pavilhão, acrescentando que, caso essa exigência seja negada, a seleção turca abandonará o torneio.

Entretanto, o Eurobasket continua. A edição de 2022 disputa-se na República Checa, Alemanha, Itália e Geórgia, e dura até ao próximo dia 18 de setembro.