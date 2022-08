Cartão de basebol raro ultrapassa camisola de Maradona e é vendido em leilão por mais de 12 milhões de dólares, um novo recorde

Um cartão de basebol com o rosto do antigo jogador de basebol Mickey Mantle foi leiloado por mais de 12 milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros) no passado domingo. Dessa forma, o objeto raro, em bom estado, tornou-se o mais valioso objeto de memória desportiva a ser vendido num leilão, ultrapassando a camisola da “Mão de Deus” da seleção argentina usada por Diego Armando Maradona no Mundial de 1986, que tinha sido vendida por 9,3 milhões de dólares, em maio.

O responsável pelos leilões de objetos desportivos da empresa Heritage afirmou, acerca do negócio: “Um resultado de oito algarismos num leilão de desporto era fantasia há apenas uma década. Sempre soubemos que este cartão iria pulverizar recordes e expectativas. Mas isso não retira a excitação [do negócio]”.

Mantle foi um dos melhores batedores da história do basebol, um verdadeiro ícone nos Estados Unidos da América. O norte-americano passou toda a carreira na Major League Baseball em Nova Iorque, ao serviço dos Yankees, entre 1951 e 1968. Mantle faz parte do Hall of Fame da modalidade desde 1974. O cartão em causa refere-se à sua primeira época como profissional e foi editado em 1952.

O objeto tinha sido comprado por um empresário do tratamento de lixo em 1991, por 50 mil dólares. Anthony Giordano conseguiu preservar o cartão de uma forma que surpreendeu os responsáveis pela leiloeira: “O facto de este cartão de ‘rookie’ de Mantle ter permanecido nestas condições durante 70 anos é um verdadeiro milagre”.