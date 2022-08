Judocas portugueses conquistam oito medalhas no Taça da Europa de seniores

Portugal conquistou no sábado oito medalhas no primeiro dia da Taça Europa de seniores de judo, que decorre no em Cernache, Coimbra, e junta atletas de 22 países.

Na categoria -60 Kg, Francisco Mendes conquistou a medalha de ouro, derrotando na final o chinês Wenzhi Liu, em 56 segundos, por ‘ippon’.

Antes, o judoca português venceu o chinês Xin Fu, por ‘wazari’, após 33 segundos de ‘golden score’, e derrotou o ucraniano Kyryl Samotug, por ‘ippon’, após cerca de dois minutos de combate.

Na categoria -63 kg, Bárbara Timo conquistou a medalha de prata, após perder na final frente à chinesa Jing Tang, por ‘ippon’.

A judoca lusa começou por ultrapassar Han Liu, após acumulação de ‘shidos’ da chinesa e chegou à final após mais dois triunfos, ambos em ‘golden score’, primeiro sobre a dinamarquesa Helene Christensen, por ‘ippon’, e depois perante a polaca Karolina Talach-Gast, por ‘wazari’.

Thelmo Gomes (-73 kg) também conquistou a prata, depois de ser derrotado na final pelo espanhol Javier Pena Insausti.

No percurso até à final, Thelmo Gomes venceu por ‘ippon’ o francês Jovick Tchakala, vencendo antes os portugueses Otari Kvantidze, por ‘ippon’, e Saba Danelia, por ‘wazari’.

As cinco medalhas de bronze foram conquistadas por Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Kainan Pires (-66 kg), Miguel Gago (-66 kg) e João Crisóstomo (-73 kg).

A competição, que decorre até este domingo, conta com 135 judocas (80 masculinos e 55 femininos), dos quais 26 portugueses.