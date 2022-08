O golfe quer piscar o olho aos mais novos: Tiger Woods e Rory McIlroy criam nova liga com circuitos virtuais de 2 horas e “ação tipo NBA”

Uma liga “infundida pela tecnologia” foi a resumida descrição dada por Tiger Woods e Rory McIlroy ao projeto revelado por ambos, quase como um cortejo assumido à captação do interesse de potenciais fãs mais jovem para o golfe. Na quarta-feira, as duas lendas da modalidade anunciaram a criação de uma nova liga, de seu nome TGL, com circuitos de 18 buracos que demorarão apenas duas horas a terminar e que ocorrerão em paralelo com os eventos do PGA Tour.

As provas vão decorrer em circuitos virtuais, com a ação projetada em ecrãs quase com a dimensão das telas de cinema IMAX, lê-se no site “Golf”. Os eventos serão disputados por seis equipas compostas por três jogadores e cada uma jogará cinco vezes ao longo das 15 semanas de duração do circuito da PGA. A competição realizar-se-á sempre às segundas-feiras e quer estar em horários primetime (início da noite). Apesar de ainda não ter qualquer acordo com um canal de televisão, o objetivo é levar o golfe para esses slots “de forma consistente, como acontece com tantos eventos das maiores modalidades”, admitiu Tiger Woods.

Vencedor de 15 majors, o golfista de 46 anos defende que “abraçar a tecnologia” dá a possibilidade a este novo formato de entrar nos horários televisivos onde, nos EUA, imperam os jogos da NBA (basquetebol), da NFL (futebol americano) ou da MLB (basebol). “Todos sabemos o que é estar num estádio ou numa arena onde podes ver cada jogada e minuto da ação a desenrolar-se mesmo à tua frente”, resumiu Woods. “A TGL vai apelar ao conceito de equipa no golfe com um ambiente entusiasmante, comparável a estar sentado ao lado da quadra num jogo da NBA”, acrescentou Rory McIlroy.

O norte-irlandês, de 33 anos e com quatro majors no currículo, defende que o novo circuito vai “alargar o apelo do golfe a fãs mais jovens e diversificados”, servindo como outra porta de entrada para “introduzir as pessoas” à modalidade. “Será viciante e complementar ao PGA Tour”, antevê McIlroy, no comunicado que também revelou que os jogadores serão introduzidos com música e os fãs terão acesso a estatísticas em tempo real.

Com início previsto para 2024, o TGL será uma parceria com o mais popular circuito de golfe que, nos últimos meses, tem estado em conflito com o LIV Golf, a liga recém-criada com o financiamento do Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita - que ofereceu contratos milionários aos principais nomes da modalidade e já partilha disputas em tribunais com o circuito americano. Tiger Woods e Rory McIlroy têm sido das vozes mais críticas aos jogadores (como Phil Mickelson) que optaram por trocar de aliança e competir no campeonato saudita.