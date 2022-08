Mais uma medalha para Portugal nos Europeus de natação: Angélica André é bronze nos 10 quilómetros de águas abertas

A nadadora portuguesa Angélica André conquistou este domingo a medalha de bronze na prova de 10 km de águas abertas dos Europeus, dando a Portugal a terceira medalha em Roma.

Numa competição muito renhida, com as quatro primeiras classificadas separadas por escassos segundos, o ouro foi para a alemã Leonie Antonia Beck, em 2:01.13.4 horas, Angélica André ficou no terceiro lugar, a três segundos, com a prata a ficar para a italiana Ginevra Taddeuci, a 1,8 segundos da vencedora.

Angélica Andre, de 27 anos, conseguiu no último momento superiorizar-se à neerlandesa Sharon van Rouwendaal, vencedora dos 5 quilómetros, conquistando assim um bronze que lhe havia escapado por apenas um décimo na prova mais curta, na véspera. É a primeira medalha para Portugal em grandes competições nas águas abertas.

Mafalda Rosa, a outra portuguesa em prova, foi 18.ª.

"É uma emoção muito grande. Esta medalha era o que me faltava, conquistada num Europeu, ainda por cima disputado numa reta final. Estou muito contente, depois da prova de 5 km onde fui 4.º classificada que me deu bons indicadores para hoje [domingo]. A prova correu-me bem. A ideia é estar sempre no grupo da frente. Senti-me bem num sprint de 15, 20 metros", disse em declarações à Federação Portuguesa de Natação.

Angélica André já havia andado na elite nos Mundiais de Budapeste, também este verão, onde foi 7.ª nesta distância.

Esta é a terceira medalha para Portugal nos Europeus de Roma, depois dos bronzes de Gabriel Lopes (200 metros estilos) e Diogo Ribeiro (50 mariposa) na natação pura.