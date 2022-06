O FC Porto é campeão nacional de hóquei em patins. E fica no topo das equipas com mais títulos

O FC Porto sagrou-se esta quarta-feira campeão nacional de hóquei em patins pela 24.ª vez, depois de vencer em casa o Benfica, por 3-2, no quinto e decisivo jogo da final dos ‘play-offs’.

Com as duas equipas empatadas com duas vitórias, os 'dragões', que ao intervalo já venciam por 2-1, aproveitaram o fator casa e bateram os 'encarnados' na partida decisiva, com golos de Gonçalo Alves (02 e 45 minutos) e Carlo Di Benedetto (17), enquanto Pol Manrubia (05) e Pablo Álvarez (44) anotaram os tentos dos lisboetas.

O FC Porto, que tinha sido campeão pela última vez em 2018/19 e sucede ao Sporting, chega, assim, ao 24.º cetro e é agora a equipa com mais títulos, desempatando com as águias, que somam 23.