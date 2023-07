O Mercado na Tribuna: venha daí analisar as últimas transferências no futebol

Gyökeres continua sem chegar a Alvalade, mas nos últimos dias tudo tem andado à volta dos laterais: David Jurásek estará próximo do Benfica e Jose Ángel Carmona é desejado pelo Sporting.

Para a baliza, Bento é o objetivo na Luz, que na quinta-feira assistiu à apoteose da apresentação do regressado Ángel Di María. Andrey Santos e Nico González serão alvos do FC Porto, que esta semana confirmou o primeiro reforço, o espanhol Fran Navarro.

Lá fora, o Real Madrid garantiu nova pérola juvenil: o turco Arda Guler, que chegou a estar perto do Barcelona. E na Arábia Saudita continuam as contratações e tentativas de contratações. Marcelo Brozovic vai ser colega de Cristiano Ronaldo no Al Nassr e treinado por Luís Castro, confirmado na quinta-feira como o novo líder do banco do clube de Riade.

Com grande parte dos clubes já a trabalhar para a nova época a janela de transferências do verão continua a carburar a todo o gás. Esta sexta-feira, entre as 16h e as 18h, vamos abrir um liveblog para conversarmos, analisarmos e tocarmos uns dedos de conversa sobre o que o mercado nos deu, pode dar ou ainda vai dar nas próximas semanas. Tudo com a ajuda do analista e comentador Tomás da Cunha, nosso analista e comentador, e dos jornalistas da Tribuna Expresso.

Junte-se a nós, enviando desde já as perguntas/dúvidas/temas que gostaria de ver analisados para tribuna@expresso.impresa.pt. Faremos o melhor para irmos tocando em cada sugestão. Se estiver pelo Twitter, também o pode fazer por lá, utilizando a hashtag #MercadoTribuna. Cá o esperamos, venha daí.