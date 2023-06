O Mercado na Tribuna: venha daí analisar as últimas das transferências no futebol

Continua a espera por Gyökeres em Alvalade, Ángel Di María ainda não chegou à Luz, Bento também não e o Arsenal aposta forte na próxima temporada com Kai Havertz e, muito provavelmente, Declan Rice. O futuro de Mbappé segue sendo uma incógnita. E por terras mais distantes, o dinheiro saudita continua a inebriar jogadores e clubes europeus. E até no Brasil, onde Luís Castro deverá deixar o Botafogo para se tornar treinador de Cristiano Ronaldo.

Faltam menos de 24 horas para o arranque oficial da janela de transferências do verão mas já muito se concretizou e mais ainda se falou sobre negócios no futebol para a próxima temporada. Esta sexta-feira, entre as 16h e as 18h, vamos abrir um liveblog para conversarmos, analisarmos e tocarmos uns dedos de conversa sobre o que o mercado nos deu, pode dar ou ainda vai dar nas próximas semanas. Tudo com a ajuda do analista e comentador Tomás da Cunha, nosso analista e comentador, e dos jornalistas da Tribuna Expresso.

Junte-se a nós, enviando desde já as perguntas/dúvidas/temas que gostaria de ver analisados para tribuna@expresso.impresa.pt. Faremos o melhor para irmos tocando em cada sugestão. Se estiver pelo Twitter, também o pode fazer por lá, utilizando a hashtag #MercadoTribuna. Cá o esperamos, venha daí.