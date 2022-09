O louco último dia do mercado de Bamba Dieng: ia para o Leeds, depois era o Nice e, afinal, ficou em Marselha devido a um exame médico

Até quinta-feira de manhã, Bamba Dieng era um jovem avançado de 22 anos, prestes a deixar o Marselha para experimentar a Premier League, com o Leeds United. O presidente do clube inglês, Andrea Radrinazzi, chegou a publicar um tweet a anunciar a contratação: “Demos as boas-vindas a Bamba Dieng”.

Dizem os entendidos que a história se faz em círculos, acabando sempre onde começou. A de Dieng é certamente assim, mas elevada ao radicalismo de umas meras 24 horas. Conta a “BBC” que o Nice resolveu intervir no negócio mais do que (não) confirmado com o Leeds. O futebolista estaria no aeroporto, à espera do voo para o condado de Yorkshire quando a oferta dos franceses chegou.

Radrizzani foi obrigado a recorrer novamente ao Twitter para admitir: “Faz parte da loucura do último dia [de transferências]. Lixaram-nos. Acontece aos melhores”. Desviado como um avião, mas antes de embarcar, Dieng deslocou-se para Nice – a 200 quilómetros de onde estava – e preparou-se para ser apresentado como reforço do atual 15.º classificado da Ligue 1.

Faltava um pequeno pormenor: os exames médicos. E o tão desejado Bamba Dieng falhou, anulando o negócio entre clubes do Sul de França. Para completar o círculo imperfeito, o avançado regressou à casa de partida: Marselha.