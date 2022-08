Esta semana no mercado: Mikkel, a sombra de Eriksen está de regresso. Alexis e Guedes mudaram de palco

Foi um daqueles rapazes que maravilhou os embevecidos futeboleiros durante o Campeonato da Europa. Começou, sorrateiramente, no banco, discreta e pacientemente. Depois do episódio assombroso de Christian Eriksen, num Dinamarca-Finlândia, Mikkel Damsgaard foi chamado para substituir o mago dinamarquês.

Agora, passados estes meses todos, volta a acontecer. Depois de meio ano interessante no Brentford, Eriksen seguiu para o Manchester United de Erik ten Hag, afinal procurava-se a sabedoria de um bom passador e genial descobridor de espaços. E é aí que entra Damsgaard. O miúdo que fez um golaço à Rússia e também à Inglaterra, de livre direto, na semifinal do Europeu, foi o eleito para substituir talvez o futebolista mais importante daquele país desde Michael Laudrup.

“O Mikkel é, na minha opinião, outra clássica contratação do Brentford”, admitiu Thomas Frank, o treinador. “É um jovem jogador com um grande potencial para desenvolver mais. Sabemos que podemos ajudar o Mikkel a chegar ao nível mais alto, temos o staff com experiência a fazê-lo e estamos ansiosos para trabalhar com ele.”

E acrescentou: “O Mikkel é um jogador que mostrou coisas promissoras no Nordsjælland e na Sampdoria, assim como no Campeonato da Europa, no verão, onde fez um torneio fantástico pela Dinamarca. Teve azar com lesões no ano passado, mas vimos que ele é um futebolista extremamente talentoso, que consegue correr com a bola e movê-la. Tem noção do espaço à sua volta. Ele também quer jogar para a frente e pode fazê-lo passando ou driblando”.

O jogador dinarmaquês, que deverá jogar a “8” no 4-3-3 do Brentford, custou qualquer coisa como 12 milhões de euros.

O mercado internacional não se ficou por aí, pois claro. Gonçalo Guedes transformou-se em mais um lobo, juntando-se aos portugueses no Wolves, orientados por Bruno Laje, por cerca de 32 milhões de euros.

Jack Thomas - WWFC

Isco, ex-Real Madrid, vai tentar recuperar a magia no Sevilla de Julen Lopetegui. Já Mertens e Torreira reforçaram o Galatasaray, uma má notícia para Jorge Jesus, o treinador do Fenerbahçe. Já na Bundesliga celebrou-se o regresso de Timo Werner, ex-Chelsea. O grandíssimo avançado que sabe encontrar os espaços no ataque custou qualquer coisa como 20 milhões de euros.

O Lille de Paulo Fonseca perdeu Amadou Onana para o Everton, por 30 milhões de Euros. Ainda em França, o chileno Alexis Sánchez transferiu-se para o Marselha, sendo recebido por muitas tochas e gritos de admiração.

Na Argentina, Sergio Romero, o importante guarda-redes do futebol local, regressou ao país e assinou pelo Boca Juniors, que vai vivendo uma crise de identidade. A Juventus resgatou Filip Kostic ao Eintracht Frankfurt, o finalista derrotado da Supertaça Europeia.

Finalmente, Nikola Vlasic mudou-se do West Ham para o Torino e Pablo Marí, do Arsenal, transferiu-se para o surpreendente Monza, um clube que conta com os ex-cartolas do Milan Silvio Berlusconi e Adrian Galliani.

As mexidas por cá

Com o campeonato já a decorrer, o mercado português vai perdendo cada vez mais gás. O Benfica continua a ser associado a Ricardo Horta, que aparentemente se despediu dos adeptos a seguir ao Sp. Braga-Sporting. O clube de Lisboa, orientado por Rúben Amorim, perdeu Tabata para o Palmeiras de Abel Ferreira, que acaba de atingir as meias-finais da Copa Libertadores pelo terceiro ano consecutivo, perseguindo assim o tri.

Mais a norte, N'Dri Philippe Koff, um avançado que estava no Reims, assinou pelo Paços de Ferreira. O Vizela esteve particularmente ativo esta semana, com as contratações de Milutin Osmajic, ao Cádiz, e do guarda-redes Luiz Filipe, à B SAD. O Rio Ave de Luís Freire garantiu o concurso do extremo Hernâni, ex-Las Palmas e FC Porto.