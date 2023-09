Liga Europa: Sporting defronta Atalanta, Sturm Graz e Rakow Czestochowa

A Atalanta, de Itália, o Sturm Graz, da Áustria, e o Rakow Czestochowa, da Polónia, são os adversários do Sporting na fase de grupos da Liga Europa.

Inserida no pote 2, a equipa de Rúben Amorim teria praticamente a garantia de ter um conjunto forte do elenco dos cabeças-de-série no grupo. Essa formação é a Atalanta, treinada desde 2016/17 por Gian Piero Gasperini. O clube de Bergamo ficou entre os quatro primeiros da Serie A em quatro das sete temporadas com Gasperini no banco, tendo sido quinta classifica em Itália na última campanha.

Sporting e Atalanta já se defrontaram cinco vezes ao longo da história. Em 1963/64, na melhor campanha europeia dos leões, os italianos foram o adversário na primeira eliminatória da caminhada rumo ao triunfo na Taça das Taças. Depois de um 2-0 para a equipa de Bergamo, em casa, e de um 3-1 para os verde e brancos, em Portugal, o desempate, após prolongamento, sorriu ao Sporting (3-1). Em 1987/88, nos quartos-de-final da Taça das Taças, os leões foram batidos (2-0 fora e 1-1 em casa).

Menos cotados são o Sturm Graz e o Rakow Czestochowa, que nunca defrontaram o Sporting em partidas oficiais. Os austríacos, vice-campeões do seu país, estão na Liga Europa depois de terem sido batidos, na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pelo PSV. Já os vencedores da última liga da Polónia caíram no play-off da Champions, onde foram eliminados pelo Copenhaga. É a primeira vez que o Rakow está na fase de grupos da competição.

Sorteio da Liga Europa

Grupo A: West Ham, Olympiacos, Friburgo, Backa Topola

Grupo B: Ajax, Marselha, Brighton, AEK Atenas

Grupo C: Rangers, Betis, Sparta Praga, Aris Limassol

Grupo D: Atalanta, Sporting, Sturm Graz, Rakow Czestochowa

Grupo E: Liverpool, LASK, Union Saint-Gilloise, Toulouse

Grupo F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

Grupo G: Roma, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol, Servette

Grupo H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

A fase de grupos da Liga Europa começa a 21 de setembro e termina a 14 de dezembro. A final da competição será em Dublin, a 22 de maio.