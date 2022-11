Midtjylland é o adversário do Sporting no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa

Não se pode falar de azar para o Sporting no sorteio da Liga Europa. O Midtjylland será o rival da equipa de Rúben Amorim no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Chegado à competição via-Champions, os leões encontrariam sempre uma das equipas que ficou em 2.º lugar nos grupos da segunda competição da UEFA - os primeiros classificados vão diretamente para os ‘oitavos’, ficando à espera dos vencedores desta fase.

Os dinamarqueses já jogaram esta temporada em Portugal: foram o adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Os encarnados ultrapassaram facilmente os nórdicos, com vitória por 4-1 em Lisboa e 3-1 no jogo fora.

Não será o primeiro confronto entre o Midtjylland e o Sporting: em 2001/02, temporada em que os leões conquistaram o seu penúltimo título nacional, as duas equipas encontraram-se na 1.ª eliminatória da então Taça UEFA. O Sporting venceu na 1.ª mão fora por 3-0, com jogos de Phil Babb, Beto e Jardel. Em Alvalade, o 3-2 (dois de Jardel e um auto-golo de Skriver) confirmou a passagem.

O Midtjylland foi 2.º classificado na temporada pretérita do campeonato dinamarquês, fazendo cócegas ao Copenhaga, que tem dominado o futebol daquele país nos últimos anos. No entanto, esta época a caminhada tem sido mais rochosa para a equipa de Herning - é apenas 8.ª na Superliga 3F. O clube é um dos bons viveiros de talento do futebol da Dinamarca e é conhecido por ter uma abordagem pouco comum ao processo de formação de jogadores.

O sorteio, realizado na sede da UEFA, em Nyon, Suíça, ditou logo a abrir um duelo entre Barcelona e Manchester United, um daqueles jogos que ninguém esperaria ver na Liga Europa. Não será então, para já, o regresso de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes a Alvalade.

A Roma, de José Mourinho, era outro dos possíveis adversários da única equipa portuguesa em prova, mas em sorte calhou-lhe os austríacos do Salzburgo.

Estes são os duelos do playoff da Liga Europa:

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

SPORTING - Midtjylland

Shakhtar - Rennes

Ajax - Union Berlin

Leverkusen - Monaco

Sevilha - PSV

Salzburgo - Roma