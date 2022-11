De Cristiano Ronaldo a José Mourinho: eis os possíveis adversários do Sporting na Liga Europa (e os do SC Braga na Liga Conferência)

Depois de Benfica e FC Porto terem garantido presença nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e o Sporting ter caído para a Liga Europa, já é conhecido o destino da outra equipa portuguesa nas provas europeias. No desfecho do grupo D, o Sporting de Braga derrotou, em casa, o Malmo por 2-1, graças a golo de Ricardo Horta e Alvaro Djaló. No entanto, o Union Berlin venceu na Bélgica, por 1-0, o Royale Union Saint-Gilloise, o que impediu os minhotos de chegarem ao segundo lugar. O Sporting de Braga ruma, assim, à Liga Conferência.

Na Liga Europa, o Sporting disputará o play-off da prova, fase anterior aos oitavos-de-final. A eliminatória, cujo sorteio será segunda-feira, dia 7, em Nyon, terá a primeira mão a 16 de fevereiro e a segunda a 23 do mesmo mês, e fará com que os repescados da Champions, como os leões, meçam forças contra os segundos classificados da Liga Europa, os quais terão estatuto de cabeças-de-série e, por isso, disputarão a segunda mão em casa.

O Sporting terá, assim, como possíveis adversários o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, a Roma de José Mourinho e Rui Patrício, o Midtjylland, o Nantes, o Mónaco, o PSV, o Rennes e o Union Berlin.

Enfrentar o Manchester United poderia trazer Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes de volta a Alvalade. Os leões já jogaram quatro vezes contra os red devils, as mais recentes na Champions 2007/'8, ambas com triunfos dos ingleses com golos de Cristiano Ronaldo. A primeira vez que os clubes se cruzaram foi numa das mais míticas eliminatórias da história verde e branca, na Taça das Taças 1963/64, quando os verde e brancos perderam em Manchester por 4-1 na primeira mão e deram a volta na segunda, goleando por 5-0 no caminho para o único título europeu da história do Sporting.

Desde que a Taça UEFA se tornou Liga Europa, em 2009/10, a melhor prestação do Sporting foi em 2011/12. Numa época que começou com Domingos Paciência e terminou com Sá Pinto, só o Athletic Bilbau, nas meias-finais, travou o clube de Alvalade.

Gualter Fatia/Getty

Fiorentina ou Fábio Silva entre os possíveis adversários do Sporting de Braga

À semelhança da Liga Europa, o sorteio do play-off da Liga Conferência será, também, no dia 7, segunda-feira, com a primeira mão a 16 de fevereiro e a segunda a 23 do mesmo mês. O Sporting de Braga jogará a primeira partida em casa e a segunda fora.

Os possíveis adversários da equipa de Artur Jorge são a Fiorentina, o Anderlecht de Fábio Silva, o Lech Poznan (dos portugueses Joel Pereira, João Amaral e Afonso Sousa), o Partizan, o Dnipro-1, o Gent, o Cluj e o Basileia

Octavio Passos/Getty

Uma realidade financeira distante da Champions

Sporting e Sporting de Braga terão, nas fase a eliminar da Liga Europa e Liga Conferência, a hipótese de conseguir encaixes financeiros. Ainda assim, os prémios monetários das segunda e terceira principais competições da UEFA estão muitos distantes dos distribuídos na Liga dos Campeões.

A comparação não deixa dúvidas: chegar aos oitavos-de-final da Champions vale um cheque de €9,6 milhões; vencer a Liga Europa dá direito a um encaixe de €8,6 milhões e conquistar a Liga Conferência vale €5 milhões.

Caso a equipa de Rúben Amorim consiga superar o play-off e garantir presença nos oitavos-de-final, ganhará €1,2 milhões. Os quartos-de-final permitem receber €1,8 milhões, as meias €2,8 milhões e ser finalista vencido leva a um prémio de €4,6 milhões — na Champions, chegar aos quartos vale €10,6 milhões, atingir as meias leva a encaixar €12,5, ser finalista vencido €15,5 e ganhar a competição significa um prémio de €20 milhões.

Na Liga Conferência, o Sporting de Braga receberá, caso atinja os oitavos-de-final, €600 mil. A presença nos quartos-de-final permite receber €1 milhão, estar nas meias-finais vale €2 milhões e ser finalista vencido garante um encaixe de €3 milhões.

No total, a UEFA anunciou que as competições europeias 2022/23 distribuirão €2,73 mil milhões para os clubes. Deste valor, €2,03 mil milhões irão para os participantes na Liga dos Campeões e na Supertaça Europeia, €465 milhões irão para os presentes na Liga Europa e €235 milhões serão destinados a quem estiver na Liga Conferência.