SC Braga perde com o Union Berlin e continuidade na Liga Europa fica mais difícil

O Sporting de Braga complicou esta quinta-feira a continuidade na Liga Europa de futebol, ao perder em casa do Union Berlim, por 1-0, em jogo da quinta jornada do Grupo D.

Knoche, aos 68 minutos, de grande penalidade, marcou o único golo da partida, permitindo ao líder da liga alemã passar para a segunda posição da 'poule', com nove pontos, a quatro do Union Saint-Gilloise, já apurado para os oitavos de final, com o Malmö ainda a zero. O SC Braga é 3.º, com 7 pontos.

Com a continuidade nas provas europeias já assegurada, por via da Liga Conferência Europa, o Sporting de Braga, para se apurar para o 'play-off' da Liga Europa, tem de vencer o Malmö e esperar por um deslize do Union Berlim em casa do Saint-Gilloise.