Cristiano Ronaldo jogou mesmo na Liga Europa. O Manchester United perdeu com a Real Sociedad

Cristiano Ronaldo foi titular na equipa do Manchester United que iniciou a participação na Liga Europa com uma derrota. Em Old Trafford, de luto pela morte de Isabel II, foram os bascos da Real Sociedad a vencer, por 1-0, com o golo a ser marcado já na segunda parte.

Sem música no estádio e com todos os jogadores de ambos os lados de fumo negro no braço, o futebol jogado refletiu o ambiente à sua volta. Tanto que o 0-0 se manteve até ao intervalo e além dele, até aos 59 minutos, quando Lisandro Martinez colocou a mão na bola e Brais Mendez marcou da marca de grande penalidade.

Foi o primeiro jogo europeu de Cristiano Ronaldo fora da Liga dos Campeões desde 2002, quando era ainda adolescente e jogava no Sporting. O madeirense deu alguns sinais de vida goleadora, mas ainda insuficientes para o identificarmos como “o” CR7. Na primeira parte, um cruzamento de Diogo Dalot ofereceu a Ronaldo a oportunidade de cabecear, mas foi assinalado fora de jogo. Na segunda parte, outro cruzamento à portuguesa, com Bruno Fernandes a servir novo toque de cabeça do capitão de Portugal, desta vez longe do alvo.

A 15 de setembro, a equipa de Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes volta às lides europeias na Moldávia, frente ao Sheriff Tiraspol.