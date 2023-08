Os muitos milhões que Benfica, FC Porto e SC Braga já encaixaram e os possíveis adversários na Liga dos Campeões

A época que agora está a começar será a última de um formato da Liga dos Campeões que, com um ou outro ajuste, marcou as duas derradeiras décadas. Em 2024/25, o modelo atual será substituído pela nova vestimenta da competição: 36 equipas alinhadas numa tabela conjunta, qual liga, com cada formação a disputar oito partidas para aceder à fase a eliminar, ao contrário das atuais seis. Os primeiros oito destes 36 irão para os oitavos de final. Os colocados entre a nona e a 24.ª posição irão competir num play-off para apurar os oito restantes integrantes dessa eliminatória.

Mas, antes das mudanças, ainda há 2023/24, com as suas 32 equipas, divididas em oito grupos de quatro, com seis desafios para determinar quem segue em frente. E, entre as 32, haverá três portuguesas, já que o SC Braga se juntou, com o triunfo frente ao Panathinaikos, aos já apurados Benfica e FC Porto — para o ano, a I Liga perderá uma vaga de qualificação direta para a máxima competição continental, só indo o campeão de forma direta à Champions.

Os milhões da Liga dos Campeões são uma fonte fundamental de receita para os clubes nacionais. Nas duas últimas campanhas, o Benfica bateu, sucessivamente, recordes de encaixe, com os €72,6 milhões de 2022/23 a superarem os €65,4 milhões de 2021/22. Em 2020/21, o FC Porto também passou os €70 milhões (€73,7 milhões), tendo encaixado €60,98 milhões na última época.

Para 2023/24, a UEFA irá distribuir cerca de €2 mil milhões às equipas que competirem na Champions, quantidade muito superior aos €465 milhões da Liga Europa ou aos €235 da Liga Conferência.

Milhões, muitos milhões

Só pela participação na fase de grupos, Benfica, FC Porto e SC Braga irão receber uma quantia fixa de €15,64 milhões. Aí, um triunfo valerá €2,8 milhões e cada empate €930 mil.

Atingir os oitavos de final representará mais €9,6 milhões por clube, qualificar-se para os quartos de final mais €10,6 milhões, atingir as meias-finais dará €12,5 milhões e estar na final representa um encaixe de mais €15,5 milhões. O vencedor levará para casa mais €4,5 milhões.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

A estas quantidade é necessário acrescentar o valor proveniente do ranking a 10 anos de cada clube. Assim, são atribuídos €600 milhões com base nas prestações de cada clube nas provas da UEFA na última década, com cada parte deste bolo a valer €1,137 milhões: a equipa menos cotada no ranking UEFA da fase de grupos receberá €1,137 milhões, a segunda menos cotada encaixará €1,137 milhões vezes dois (2,274) e por aí fora, com o primeiro da hierarquia (o Real Madrid) a levar para os seus cofres 32 vezes este valor base (€36,38 milhões).

Olhando ao ranking, o FC Porto é 13.º, mas tem à sua frente a Juventus, o Chelsea e o Liverpool, que não estão presentes. Assim, os dragões recebem o valor base do coeficiente multiplicado por 23, num total de €26,151 milhões. Já o Benfica, dois lugares abaixo dos azuis e brancos, obtém €23,887 milhões do coeficiente. Por seu turno, o SC Braga encaixará, neste segmento, um valor entre os €13,6 milhões e os €14,7 milhões, consoante os resultados que ainda faltam apurar nos play-off.

Assim, o FC Porto já garantiu cerca de €41,7 milhões, o Benfica cerca de €39,5 milhões e o SC Braga entre os €30,3 milhões e os €29,2 milhões.

Além dos já referidos acrescentos através da prestação desportiva, há ainda o chamado market pool. Este reparte €300,3 milhões de acordo com o valor proporcional de cada mercado de televisão do qual provém cada clube. Metade do valor do país depende da prestação no campeonato da época anterior — por exemplo, o campeão Benfica recebe 45% desta metade, o vice-campeão FC Porto, 35%, e o terceiro Sporting de Braga, 20%.

A quantidade encaixada via market pool só é conhecida no final da competição.

Possíveis adversários

O sorteio da fase de grupos será a 31 de agosto, a começar às 17h, no Mónaco. A final está marcada para 1 de junho, em Wembley.

Campeão nacional, o Benfica está no pote 1. Assim, a equipa de Roger Schmidt evita, na fase de grupos, o Manchester City, o Sevilha, o Nápoles, o Barcelona, o Bayern Munique, o PSG e o Feyenoord.

Os possíveis adversários do Benfica são, no pote 2, o Real Madrid, o Inter, o Manchester United, o Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid, o RB Leipzig e o Arsenal. Do pote 3, o Shakhtar Donetsk, o RB Salzburgo, o Milan, a Lazio e o Estrela Vermelha. Do pote 4, o Young Boys, a Real Sociedad, o Galatasaray, o Celtic, o Newcastle, o Union Berlin e o Lens.

Do play-off, falta saber quem passa entre AEK e Royal Antuérpia, entre Copenhaga e Rakow e entre PSV e Rangers. Qualquer uma destas equipas poderá defrontar os campeões nacionais.

MIGUEL RIOPA

Já o FC Porto estará no pote 2. A equipa de Sérgio Conceição evitará o Real Madrid, o Inter, o Manchester United, o Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid, o RB Leipzig e o Arsenal.

Os possíveis adversários dos dragões são, do pote 1, o Manchester City, o Sevilha, o Nápoles, o Barcelona, o Bayern Munique, o PSG e o Feyenoord. Do pote 3 e do 4, as opções são as mesmas que o Benfica.

Colocado no pote 3, o SC Braga evita Shakhtar Donetsk, o RB Salzburgo, o Milan, a Lazio e o Estrela Vermelha. Os minhotos podem apanhar qualquer equipa do pote 1, à exceção do Benfica, do 2, tirando o FC Porto, e do 4.

Potes do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Pote 1

Benfica

Manchester City

Sevilha

Barcelona

Nápoles

Feyenoord

Bayern Munique

PSG

Pote 2

FC Porto

Real Madrid

Manchester United

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Arsenal

Inter

Pote 3

SC Braga

Shakhtar Donetsk

AC Milan

Lazio

Estrela Vermelha

RB Salzburgo

Rangers/PSV

Pote 4

Galatasaray

Newcastle

Young Boys

Real Sociedad

Celtic

Union Berlin

Lens

Royal Antuérpia/AEK

*Se o Copenhaga eliminar o Rakow, irá para o pote 3. Se o Rakow passar, estará no pote 4.