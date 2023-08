Dez anos depois, o SC Braga volta à fase de grupos da Champions (e vai ganhar quase €30 milhões)

O Sporting de Braga apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol pela terceira vez na sua história, ao vencer por 1-0 na visita ao Panathinaikos, em jogo da segunda mão do play-off.

Depois do triunfo por 2-1 na primeira mão, em casa, os minhotos voltaram a impor-se aos gregos, no Estádio Olímpico de Atenas, graças a um golo de Bruma, aos 83 minutos, e juntam-se a Benfica e FC Porto na fase de grupos.

Os minhotos garantiram uma vaga na prova pela terceira vez, depois das presenças em 2010/11 e 2012/13. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões está agendado para quinta-feira, a partir das 17h horas, no Mónaco.

Com a entrada na fase de grupos da Champions, o clube garante, também, um avolumar da sua carteira: só pela qualificação garantida com o resultado na Grécia, o SC Braga receberá €15,6 milhões, aos quais vai acrescentar uma verba entre os €13,6 milhões e os €14,7 milhões, consoante a posição ocupada pelo clube no ranking de clubes da UEFA (que ainda depende dos resultados de outras equipas que disputaram o play-off).