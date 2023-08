SC Braga bate Backa Topola e qualificação para o play-off da Champions está bem encaminhada

O Sporting de Braga adiantou-se esta terça-feira ao Backa Topola na corrida ao play-off da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 3-0 na receção aos sérvios, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória, em Braga.

Bruma (17 minutos), Pizzi (19) e Álvaro Djaló (87) marcaram os golos da formação minhota, que fica em boa posição para garantir a qualificação para a próxima ronda preliminar da Champions.

O encontro da segunda mão está marcado para 15 de agosto, na Sérvia, sendo que o vencedor da eliminatória irá defrontar no play-off os gregos do Panathinaikos ou os franceses do Marselha.