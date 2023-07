Conhece o Backa Topola? É o adversário do SC Braga na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Backa Topola na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, ditou esta segunda-feira o sorteio realizado em Nyon na Suíça.

Os bracarenses vão jogar a primeira mão em casa, em 8 ou 9 de agosto, com a segunda mão a ser disputada em 15 de agosto na Sérvia, em casa do vice-campeão do campeonato local.

O Sporting de Braga, que, caso passe esta eliminatória, terá ainda de ultrapassar um play-off, procura juntar-se a Benfica e FC Porto na fase de grupos.