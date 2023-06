Szymon Marciniak, polaco que vai apitar a final da Champions, pediu desculpa por participar num evento ligado à extrema-direita

O árbitro polaco Szymon Marciniak manifestou “as mais sentidas desculpas” por ter participado num evento ligado à extrema-direita, o que levou hoje a UEFA a confirmar a sua nomeação para dirigir a final da Liga dos Campeões.

A UEFA informou, em comunicado, que investigou a participação de Marciniak no evento realizado em Katowice, na Polónia, em 29 de maio, e, apesar de ter encarado o assunto com a “máxima seriedade” e de “rejeitar, inequivocamente, os valores ali defendidos”, decidiu não afastar o árbitro da final da ‘Champions’, marcada para 10 de junho.

“Após a realização de uma análise minuciosa, recebemos uma declaração do Sr. Marciniak, expressando as mais sentidas desculpas e fornecendo esclarecimentos sobre o seu envolvimento no evento”, indicou o organismo regulador do futebol europeu.

A UEFA divulgou a mensagem do árbitro polaco, de 42 anos, na qual se desculpa pela presença no evento e por “qualquer perturbação ou dano que possa ter provocado”, adiantando ter sido “iludido” e ser “absolutamente desconhecedor” da ligação a organizações de extrema-direita.

“Com base na informação recebida, a UEFA confirma que o Sr. Marciniak vai desempenhar a função de árbitro na final da Liga dos Campeões de 2023”, entre o Manchester City, dos portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva e o Inter Milão, assinalou o organismo continental.