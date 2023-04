Gilberto e Morato no 11 de Schmidt: as equipas para o Benfica-Inter da Champions

Benfica

Vlachodimos, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, João Mário, Aursnes, Rafa, Gonçalo Ramos

Inter

Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez, Dzeko.

Os portugueses e os italianos defrontam-se esta noite, no Estádio da Luz (20h00, Eleven Sports 1 e TVI), num jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Será a quarta vez que os emblemas se defrontam, depois da final da Taça dos Campeões Europeus no Comunale di San Siro, em 1965, e ainda dois jogos a contar para a quarta ronda da Taça UEFA, em 2003/04 – no primeiro jogou ficou 0-0, na Luz, e no Giuseppe Meazza a eliminatória transformou-se em algo fantástico, com um 4-3 a sorrir para os nerazzurri. Nuno Gomes bisou e Tiago fez o outro golo, enquanto do outro lado molharam a sopa Obafemi Martins (2), Álvaro Recoba e Christian Vieri.

O Inter, treinado por Simone Inzaghi, eliminou o FC Porto nos oitavos de final desta edição da Champions, após um sufoco avassalador no Estádio do Dragão. A equipa de Milão está na quinta posição da Serie A, a 23 pontos do líder Nápoles e somente a um dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.