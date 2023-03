FC Porto

Diogo Costa Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Uribe, Eustáquio, Galeno, Taremi, Evanilson

Inter

Onana, Dumfries, Dimarco, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro Martínez, Dzeko.

A segunda mão dos oitavos de final, entre FC Porto e Inter de Milão, arranca às 20h00 no Estádio do Dragão (20h00, Eleven Sports 1). Os portugueses perderam no Stadio Giuseppe Meazza, por 1-0, com um golo de Lukaku aos 86'