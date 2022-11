Inter e Club Brugge no caminho de FC Porto e Benfica nos oitavos da Liga dos Campeões

O FC Porto e o Benfica vão defrontar Inter de Milão e Club Brugge nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os jogos vão ser disputados a 15 de fevereiro e 8 de março. O sorteio teve lugar esta manhã, em Nyon, na Suíça.

Se o passado recente dos belgas está presente na lembrança, pois esteve inserido no grupo do FC Porto (as equipas trocaram uma com a outra goleadas forasteiras), convém lembrar que o Internazionale terminou na segunda posição do Grupo C, atrás de Bayern Munique e à frente do Barcelona. Os italianos fizeram 10 pontos, depois de três vitórias e um empate nas seis jornadas do Grupo C, onde marcaram 10 golos e sofreram sete.

Os dragões vão defrontar os italianos pela terceira vez nesta competição, repetindo o que aconteceu em 2004/05 e 2005/06. No primeiro encontro, a contar para os oitavos, os portugueses foram eliminados depois de um empate caseiro (1-1) e de uma derrota no Giuseppe Meazza, por 1-3, com um hat-trick de Adriano, o poderoso avançado brasileiro. José Couceiro era o treinador dos portugueses na altura.

Na época seguinte, no Grupo H, os portistas, então treinados por Co Adriaanse, bateram o Inter, por 2-0, no Estádio do Dragão, com golos de Materazzi na própria e Benni McCarthy. Na segunda volta, apesar daquele mítico e eterno golaço de Hugo Almeida, os nerazzurri deram a volta, com golos de Julio Cruz. Luís Figo, então nos italianos, foi titular em ambos os jogos. A equipa portuguesa, a dois pontos da classificação para os oitavos, acabou no último lugar do Grupo H, atrás de Inter, Rangers e Artmedia Bratislava

Quanto a Benfica e Club Brugge, nunca se defrontaram nas competições europeias. Em agosto de 1986, portugueses e belgas defrontaram-se no Torneio Internacional de Lisboa, em Alvalade. O jogo, apitado por Carlos Valente, terminou 3-0 para os que se fardam de encarnado.

A reação e a caminhada

Vítor Baía, ex-guarda-redes e atualmente na adminstração da SAD do FC Porto, entende que tudo é possível. “Vai ser extraordinário. San Siro e o Estádio do Dragão cheios, com uma atmosfera incrível. Acho que vão ser dois jogos de grande, grande nível, de grande qualidade", apostou.

E continuou: “Vamos ver se somos nós os contemplados com aquilo que é o nosso objetivo, que é passar aos quartos de final. A nossa ambição continua intacta, de fazermos o melhor possível. A eliminar tudo pode acontecer. Acreditamos que podemos fazer algo muito interessante nesta Liga dos Campeões. Somos ambiciosos, temos história, estamos habituados a estar nestas lides e nestes momentos desta grande competição. Por isso é acreditar, acreditar porque sentimos que é possível”.

Os dois clubes portugueses, ambos cabeças de série neste sorteio (e por isso ganham o direito a jogar a segunda mão em casa), teriam sempre pela frente uma destas equipas: Club Brugge, Inter, Eintracht Frankfurt, AC Milan, Leipzig, Borussia Dortmund e PSG, sendo que FC Porto não poderia voltar a jogar com o Club Brugge e o Benfica com o PSG.

Ou seja, as equipas que ocupam os dois primeiros lugares do campeonato português evitariam sempre clubes como Nápoles, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Foram as mãos de Hamit Altintop – um ex-futebolista de 39 anos com passagens por Galatasaray, Real Madrid, Bayern Munique e Schalke 04 – que resolveram o fado da prova mais especial do futebol europeu.

O FC Porto até começou a fase de grupos com duas derrotas, mas depois assinou uma recuperação espectacular, conquistando quatro vitórias consecutivas diante de Bayer Leverkusen, Club Brugge e Atlético Madrid.

Já no caso dos rivais de Lisboa, o golo de João Mário em Israel, que ditou o 6-1 para os lisboetas contra o Maccabi Haifa, garantiu o surpreendente primeiro lugar num grupo com PSG e Juventus. O Benfica alcançou a fase de grupos da Liga dos Campeões depois de superar Midtjylland e Dynamo Kiev na terceira pré-eliminatória e no play-off que a antecedeu.

A final do torneio é jogada em Istambul, na Turquia, a 10 de Junho de 2023.

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

AC Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Nápoles

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-FC Porto

PSG-Bayern