Depois da derrota em Lisboa, a consequência para o Tottenham: Conte castiga a equipa com treino surpresa na manhã desta quarta-feira

A derrota do Tottenham em Alvalade, por 2-0, com ambos os golos a serem marcados nos descontos, terá deixado o técnico Antonio Conte furioso. O italiano surpreendeu os seus jogadores com uma sessão de treinos matinal esta quarta-feira para corrigir os erros evidenciados em Lisboa, na noite de terça-feira.

Logo após a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, a comitiva londrina regressou a casa e dirigiu-se imediatamente para o centro de treinos de Enfield. Já estaria previsto que os jogadores passassem a noite nas luxuosas instalações do clube, mas teriam a manhã livre e um treino de recuperação à tarde.

O “Daily Mail” diz que, alegadamente, no balneário do estádio do Sporting, Conte terá arrasado os seus jogadores, tendo feito questão de lhes esconder o horário de treinos para esta quarta-feira. Acabaria, segundo o jornal, por dar a notícia ainda na noite de terça-feira, durante o regresso a Inglaterra.

Após o jogo, o treinador dos Spurs disse: “Para disputar esta competição, tens de reduzir os erros porque, no fim, podes pagar [por isso] e nós pagámos muito. Agora, em vez de um empate, estamos a falar de uma derrota com uma equipa habituada a jogar esta competição”.

Conte tem fama de ser duro na planificação das tarefas diárias do seu plantel e a sua decisão está a ser vista como um castigo por causa do final infeliz em Lisboa.