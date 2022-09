O regresso da dupla de ataque preferida para a estreia do FC Porto na Champions

Para a primeira partida do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição opta por utilizar praticamente o mesmo onze que bateu, por 2-0, o Gil Vicente na última jornada da I Liga. David Carmo volta a jogar ao lado de Pepe, Pepê deverá ser lateral-direito e Eustáquio atua de início no miolo, sendo a única novidade a entrada de Evanilson para a saída de Toni Martínez.

No Atlético, Oblak, que estava em dúvida, é titular, tal como João Félix.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, David Carmo, Zaidu; Eustáquio, Uribe, Otávio, Galeno; Taremi, Evanilson.

Onze do Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Witsel, Reinildo; Molina, Koke, Llorente, Saúl, Carrasco; João Félix, Morata.

