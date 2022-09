Gonçalo Inácio de regresso aos titulares na estreia do Sporting na Champions 2022/23

O regresso de Gonçalo Inácio ao onze e a passagem de Matheus Reis para a ala são as alterações de Rúben Amorim para o encontro de estreia do Sporting na Liga dos Campeões esta época, em casa do Eintracht.

Paulinho começa no banco e Arthur Gomes é convocado pela primeira vez.

O onze do Eintracht: Trapp; Jakic, N'Dicka, Tuta e Lenz; Dina Ebimbe, Sow, Lindstrom, Gotze, Kamada; Kolo Muani

O onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, St. Juste e Coates; Porro, Ugarte, Morita e Matheus Reis; Edwards, Trincão e Pote

Acompanhe o Eintracht Frankfurt - Sporting a partir das 17h45, aqui na Tribuna.