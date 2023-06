A pouco mais de um ano dos Jogos de Paris, sede do Comité Olímpico francês foi alvo de buscas

A sede do Comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris2024 (COJO), em Saint-Denis, Paris, está a ser alvo de buscas, disse a organização à agência France-Presse (AFP), esta terça-feira, sem especificar o motivo das mesmas.

O Comité disse “colaborar plenamente com as autoridades, de modo a facilitar as investigações”, quando faltam 14 meses para os Jogos de Paris2024 e num momento em que era desconhecido qualquer processo judicial em curso.

Uma fonte próxima ao processo confirmou igualmente à AFP estarem a decorrer buscas, estando as mesmas a cargo do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Delitos Financeiros e Fiscais e pela Brigada financeira da polícia judiciária de Paris.

Em abril de 2021, dois relatórios da agência francesa anticorrupção sobre a organização dos Jogos Olímpicos de Paris2024 já apontavam para o risco “de quebra” nos valores de honestidade administrativa e em “conflito de interesses”.

Uma imagem contrária aos Jogos exemplares que Tony Estanguet, antigo canoísta e presidente do Comité Organizador, tem defendido.

Os relatórios incidem sobre o COJO, mas também sobre a Solideoe, empresa responsável pelas obras para o evento, com os inspetores da agência anticorrupção a considerarem que existem compras “imprecisas e incompletas” e situações de potencial conflito de interesses.

Os Jogos Olímpicos de Paris2024 estão agendados para o período entre 26 de julho e 11 de agosto do próximo ano.