Diogo Jota morre em acidente de viação em Espanha

Diogo Jota, internacional português e jogador do Liverpool, morreu esta madrugada. O futebolista de 28 anos não sobreviveu após um acidente de viação em Zamora, em Espanha, segundo noticia o jornal " Marca " e confirmou a Tribuna Expresso com fonte da Federação Portuguesa de Futebol

De acordo com o que as autoridades já informaram, o carro de Jota despistou-se na estrada A-52, perto de Palacios de Sanabria, zona próxima da fronteira com Portugal. Em seguida, desencadeou-se um incêndio. Também na viatura seguia André Silva, irmão de Jota e jogador do Penafiel de 25 anos, que também não sobreviveu. Na temporada passada, André Silva realizou 32 desafios na II Liga.