“Choque e profundo pesar”: as reações à morte de Diogo Jota

"Dizem que só perdemos as pessoas quando nos esquecemos delas. Eu nunca te vou esquecer!". Foram estas palavras que, acompanhadas por um fundo preto, Ruben Neves utilizou para reagir à morte de Diogo Jota. Companheiro do avançado nos sub-21, na seleção principal, no FC Porto e no Liverpool, Neves foi um dos jogadores que mais vezes atuou ao lado de Jota.

A dimensão da tragédia e do choque levou o Liverpool a uma para já comedida reação, pedindo respeito pela privacidade da família e colegas do avançado: “O Liverpool está devastado pela trágica morte de Diogo Jota. O clube foi informado da morte do jogador de 28 anos num acidente de viação em Espanha, com o seu irmão, André. O Liverpool não vai fazer mais comentários neste momento e pede privacidade para a família, amigos, colegas e equipa e staff dos clubes do Diogo e do André, numa altura em que estão a tentar lidar com esta perdida inimaginável”.

Também o FC Porto já reagiu. "Dizendo-se "de luto", os dragões expressaram "choque e profundo pesar" pela notícia. Além de Diogo Jota, também André Silva, igualmente falecido, representou os azuis e brancos, no caso nos escalões de formação.

Outro dos principais clubes nacionais, o Sporting, indica que "o mundo do futebol ficou mais pobre". Os leões também manifestam "pesar" pela notícia.

Luís Montenegro foi dos primeiros a lamentar a tragédia. "A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional", escreveu o Primeiro-Ministro nas redes sociais.

Já Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta profundamente" a "morte trágica e prematura" dos dois irmãos. O Presidente da República, em nota publicada na página oficial, realça o "elevado profissionalismo e dedicação" de Diogo Jota, que faz parte de "uma geração que tem levado o futebol português ao mais alto nível".

Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Cultura, Juventude e Desporto utilizou o X para deixar também uma mensagem de condolências: "Manifesto o meu profundo pesar pelo falecimento de Diogo Jota e do seu irmão André. Neste momento de dor, deixo uma palavra solidária à família, amigos e colegas de equipa. O futebol está de luto. Portugal está de luto."

A Federação Portuguesa de futebol lamenta a perda de uma "uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade". A FPF pediu à UEFA que, antes do encontro contra a Espanha, na primeira jornada do Europeu feminino, haja um minuto de silêncio. "Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", garante a entidade presidida por Pedro Proença.

Ainda no plano institucional, a UEFA manifestou condolências em nome "da comunidade do futebol europeu".

Reações também do outro lado do Atlântico, com o Santos a lamentar "profundamente o falecimento do atacante português Diogo Jota e de seu irmão, também futebolista, André Silva, vítimas de um acidente de carro". O clube brasileiro fala de um "dia muito triste para o desporto". "Os nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores dos atletas do Liverpool e do Penafiel". O Nápoles também já enviou "condolências" à família e ao Liverpool.

Já Paulo Futre escreveu, no Instagram, que está "devastado", partilhando que "o futebol e Portugal estão de luto".

Reações em Inglaterra

A liga inglesa também reagiu à tragédia. “Todos na Premier League estão em choque e devastados ao saber da morte trágica de Diogo Jota e do seu irmão André. As nossas mais sinceras condolências à família do Diogo, amigos e ao Liverpool e a todos os seus adeptos neste momento desolador. O futebol perdeu um campeão que será para sempre recordado. Vamos continuar a apoiar os nossos amigos e colegas no clube”.

Dos clubes da Premier League também se multiplicam as mensagens de condolências. “Toda a gente no Manchester City está em choque e triste com as notícias devastadoras da morte de Diogo Jota. Enviamos a nossas sentidas condolências a sua família e amigos e a todos no Liverpool nestes dias difíceis. Descansa em paz, Diogo”, escreveu o clube de Manchester, juntando uma imagem de Diogo Jota com Bernardo Silva, os dois com a camisola 20.

Da parte do United, o clube enviou “profundas condolências para todos os próximos de Diogo Jota e do seu irmão André e a todos ligados ao Liverpool na sequência das devastadoras notícias de hoje”. A tragédia também teve eco em Londres: o Chelsea expressou-se "arrasado" e o Tottenham indicou uma "tristeza profunda".