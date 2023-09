Daniel Ramos: “Tenho mais de 20 anos de treinador e nunca tinha jogado tanto tempo extra”

Três pontos fugiram perto do final

“É sempre um ponto, mas quem está a vencer perto do fim pensa sempre vencer e nós estivemos perto de fazer ainda mais história. Vencer no Dragão teria sido um feito maior, mas estamos muito orgulhosos do que fizemos, com muita solidariedade. Contrariámos uma grande equipa com as nossas armas, procurámos jogar e atacar, criar oportunidades. Perdemos mesmo no final, mas ninguém nos tira uma prestação muito boa”

Prolongar da partida

“Tenho mais de 20 anos de treinador e nunca tinha jogado tanto tempo extra. 17 minutos já é um tempo bastante considerável, depois ainda mais três minutos, que não foram três, foram cinco. Nós que queremos vencer, que queremos que o jogo termine no tempo certo, claro que desagrada. É fruto disso, estávamos perto de vencer em casa de um grande, o que não é para todos. Conseguimos ser racionais ao ponto de não perder ninguém no banco"