Luís Freire: “Estivemos perto de ganhar duas vezes ao FC Porto, o que é muito difícil. Todas as equipas têm de estar atentas o jogo todo”

Vitória escapou nos descontos

“Primeiro, é valorizar o que foi bom. Batemo-nos contra o FC Porto, o que não é fácil. Na primeira parte, contra o vento, o guarda-redes do Rio Ave não fez uma defesa. O FC Porto criou duas oportunidades e nós uma. Fomos pressionantes e disponíveis na pressão, ainda que o FC Porto com mais bola e nós com dificuldades em ligar o jogo. Na segunda parte, a favor do vento, queríamos entrar fortes, o que conseguimos fazer. Mandámos mais no jogo e marcámos com mérito. O FC Porto tem uma reação boa, mas não criou perigo até ao fim"

Críticas à arbitragem

“A primeira parte fica marcada por uma expulsão clara do Eustáquio, que aos 7 minutos deveria estar na rua, e na segunda parte há outra expulsão clara sobre o [Aderllan] Santos, que abriu a cabeça”

Problemas na parte final

“Tivemos deficiências físicas a acabar o jogo, o ritmo foi muito alto. O FC Porto, também empurrado pelo seu público, consegue arriscar no plano mais ofensivo e fazer os dois golos, e aí não há nada a fazer. Os dois golos são, na minha opinião, limpos. Estivemos perto de ganhar duas vezes ao FC Porto, o que é muito difícil. Todas as equipas têm de estar atentas o jogo todo: nós deveríamos estar muito atentos para segurar o resultado, e todas as equipas têm de estar muito atentas o jogo todo e ter coragem, como nós tivemos desde o primeiro minuto”