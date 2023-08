B SAD: a cronologia da vida e (possível) fim do mais controverso projeto do futebol português

12 de dezembro de 2012 - A Codecity, empresa de Rui Pedro Soares, antigo administrador da PT, compra 51% das ações da SAD do Belenenses, aprovada pelos sócios em Assembleia Geral. Para lá da compra, é celebrado um acordo parassocial, que permite ao clube fundador manter alguns direitos especiais e o direito de recompra das ações, com preços e datas fixadas, em duas janelas temporais, a última das quais entre outubro de 2017 e janeiro de 2018.

14 de maio de 2014 - A SAD denuncia unilateralmente o contrato com o clube, alegando, entre outras violações, dívidas do clube à SAD. Clube acusa SAD de querer evitar a recompra das ações.

8 de novembro de 2017 - Tribunal Arbitral do Desporto dá razão à Codecity, considerando válida a denúncia do acordo parassocial com o Belenenses, acabando assim com a possibilidade do clube recomprar os 51% das ações da empresa de Rui Pedro Soares.

30 de junho de 2018 - Acaba o acordo entre Belenenses Clube e SAD, que se tornam definitivamente duas entidades distintas. Clube cria equipa de futebol sénior, que começa a jogar nas distritais de Lisboa. Por ter a licença de participação, SAD continua a jogar na I Liga, sob a denominação Belenenses SAD, passando a jogar no Estádio do Jamor.

7 de março de 2019 - Tribunal da Relação confirma providência cautelar interposta pelo Belenenses clube e Belenenses SAD é impedida de usar o símbolo, hino e lema do Belenenses. Dias depois, a SAD estreia o novo emblema, num jogo contra o Benfica. Meses volvidos, o Belenenses clube informa a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga que a SAD deixa de poder usar a designação “Belenenses” no seu nome. A partir daí, a Belenenses SAD passa a ser designada por B SAD. O processo arrasta-se nos tribunais.

27 de novembro de 2021 - Num dos dias mais surreais na história do futebol português nos últimos anos, a B SAD entra em campo com apenas nove jogadores para o encontro da 12.ª jornada da I Liga, após um surto de covid-19 no plantel. Benfica marca sete golos na 1.ª parte e encontro acaba aos 48 minutos, depois de vários jogadores da B SAD deixarem o jogo com problemas físicos.

14 de maio de 2022 - B SAD desce à II Liga, após nulo frente ao Arouca na última jornada do campeonato.

6 de agosto de 2022 - B SAD joga pela primeira vez na II Liga, com uma derrota por 3-2 frente ao Trofense.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

3 de março de 2023 - Sócios do Cova da Piedade aprovam acordo com a Codecity válido para a temporada seguinte, em que a B SAD se passaria a designar por Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD, com direito a utilizar as instalações do clube, mudando-se assim a estrutura para a margem sul do Tejo.

11 de junho de 2023 - B SAD perde com o Länk Vilaverdense no play-off de permanência/descida da II Liga, confirmando a segunda despromoção consecutiva. A Liga 3 é o destino.

21 de junho de 2023 - FPF não aceita licenciamento da fusão entre B SAD e Cova da Piedade, que fica assim impedida de jogar na Liga 3 ou qualquer competição organizada pela federação. Exclusão torna-se oficial a 13 de julho, mas decorre ainda no TAD uma providência cautelar interposta contra o Länk Vilaverdense, que poderá ainda permitir à nova estrutura jogar na II Liga, já que está licenciada pela Liga Portugal.

10 de agosto de 2023 - TAD indefere providência cautelar apresentada pelo Cova da Piedade/B SAD contra o processo de licenciamento do Länk Vilaverdense, que confirma assim o seu lugar na II Liga, pelo menos para esta época. O Cova da Piedade SAD terá, assim, de jogar nas divisões distritais da Associação de Futebol de Setúbal.

17 de agosto de 2023 - Cova da Piedade e Codecity anunciam a revogação do acordo feito em março para a criação de uma nova sociedade desportiva. O Cova da Piedade, em comunicado, frisa que “não estavam reunidas as condições para continuar o projeto em comum”, depois de esgotadas todas as vias para continuar tanto na Liga 3 como na II Liga. O Cova da Piedade vai inscrever equipa sénior na 2.ª divisão distrital de Setúbal. O futuro da estrutura da Codecity ainda é desconhecido.