José Fonte tem um sonho: ser campeão nacional com o SC Braga

O futebolista José Fonte reforçou que o seu sonho é ser campeão nacional pelo Sporting de Braga e deixou “uma mensagem de calma” ao grupo depois da derrota caseira na primeira jornada da I Liga.

“Não disse que a meta era ser campeão, mas sim que o sonho era ser campeão, e vamos trabalhar para isso, não fujo à ambição. O sonho é conseguir algo histórico com este grupo. Vamos trabalhar muito para estar perto disso, sempre conscientes das dificuldades, porque as outras equipas que têm ambição são muito fortes. Mas, o sonho ninguém nos pode matar”, disse o defesa central, na conferência de imprensa de antevisão da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com o Backa Topola.

Titular com os sérvios na primeira mão, na vitória por 3-0, em Braga, na passada terça-feira, o central internacional português, de 39 anos, ficou no banco na derrota caseira com o Famalicão (2-1), na sexta-feira, na primeira jornada da I Liga, mas vai voltar à titularidade na Sérvia, garantia dada pelo treinador, Artur Jorge.

Após o desaire com os famalicenses, o experiente jogador passou “uma mensagem de calma” ao grupo.

“O ‘mister’ disse que não estava tudo bem quando vencemos 3-0 e nem está tudo mal agora. Acreditamos nas nossas qualidades e, acima de tudo, no nosso trabalho. A época vai ser longa, o objetivo era ter começado com uma vitória [na I Liga], mas queremos ganhar os pontos que perdemos. Mas, agora, o foco é a Liga dos Campeões”, afirmou.

O jogador disse ainda estar “muito feliz” pelo regresso a Portugal e por ter vindo para Braga.

“Já não me lembrava de quão bom é o nosso país, estive 16 anos fora do país e estou extremamente feliz em Portugal e em Braga. Apercebi-me da grandeza do Sporting de Braga. Com todas estas condições, não há desculpas. O Sporting de Braga está entre os maiores de Portugal. A vontade é imensa em atingir os objetivos”, disse.

O jogo entre Backa Topola e Sporting de Braga realiza-se na terça-feira, a partir das 19:00 (hora de Lisboa), no TSC Arena, em Backa Topola, e será arbitrado pelo dinamarquês Jacob Kehlet.