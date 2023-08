A 2.ª parte do Guia da I Liga: como jogam as equipas, o que mudou e que jogadores vale a pena seguir

Boavista

Só os quatro primeiros marcaram mais golos do que os axadrezados no último campeonato. Basta este registo para reforçar a ideia de que Petit é tudo menos um treinador fiel à imagem que tinha enquanto jogador. Não tem aversão ao risco. A época até podia ter dado uma classificação mais alta, mas nem sempre houve capacidade para materializar em pontos a superioridade nas partidas. Os problemas de eficácia arrastam-se. A perda de Musa para o Benfica foi compensada pela melhor época de Yusupha no futebol português (14 golos), mas o ciclo repete-se e o gambiano já fez as malas para o Catar. De qualquer forma, o Boavista mantém os pilares da época passada – com exceção de Bracali, que trocou o posto de guarda-redes pelo de diretor-desportivo do clube.

A grande dúvida é perceber se Bruno Onyemaechi, lateral-esquerdo de potencial elevado, vai permanecer no Bessa. Potenciar jogadores tem sido um dos objetivos alcançados pelo treinador português, algo quase inevitável dentro da proposta ofensiva que construiu. Pedro Malheiro, pela profundidade no corredor direito, também acabou associado a diversos emblemas. Quando a equipa quebrou, Petit abdicou dos três centrais e definiu um 4-3-3 dinâmico, convertendo Bruno Lourenço num médio ofensivo. Sebastián Pérez, a construir, e Makouta, a progredir, complementam-se na perfeição. Para 23/24, o que se pode esperar das panteras é entretenimento, mas contratar um ponta de lança parece essencial para juntar resultados.



A figura: Makouta

A observar: Miguel Reisinho