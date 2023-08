A 1ª parte do Guia da I Liga: como jogam as equipas, o que mudou e que jogadores vale a pena seguir

Benfica

O efeito Schmidt fez-se sentir na Luz. Rui Costa, nos festejos do título, atribuiu ao alemão o rótulo de figura maior na caminhada dos encarnados para acabar com o jejum. Prometia um estilo diferente e ousado na procura da baliza. Não deixaria os adversários respirar com bola. A primeira volta de excelência – só em dezembro surgiu a primeira derrota – juntou a qualidade exibicional aos resultados. Enzo Fernández assumiu-se como o melhor do campeonato, mas a saída para o Chelsea obrigou o treinador a descobrir soluções. Nem só de reforços se fez a mudança. António Silva e João Neves ganharam espaço na primeira equipa, João Mário e Rafa ofereceram um rendimento alto em papéis de conforto e Gonçalo Ramos, antes usado como elemento de apoio, tornou-se o avançado de referência. As dúvidas só surgiram na parte final da temporada, nomeadamente nos jogos com os rivais diretos (abordagem estratégica deixou a desejar) e na gestão desde o banco. São desafios para Schmidt superar na nova temporada.