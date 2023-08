O drama dos clubes portugueses na Liga Conferência, a III divisão europeia que tem sido um espelho para as suas desigualdades

Muito boa gente terá olhado de soslaio quando, em 2021 e num calendário a rebentar pelas costuras, pródigo em acrescentar jogos, minutos e cansaço aos futebolistas que são carne para o canhão do futebol modo-entretenimento para gerar lucro, arrancou a Liga Conferência. Invenção da UEFA para ficar com uma terceira competição europeia de clubes, Aleksander Ceferin vendeu-a como prova da entidade ser “inclusiva” porque, dali para a frente, haveria “mais jogos para mais clubes, com mais associações representadas em fases de grupos”. Dotados agora com o luxo da retrospeção, conseguimos ver que não era o caso de Portugal.

Há muito encafuado na luta dos pontos do ranking e coeficiente de clubes da UEFA, onde virou hábito constatar a ‘luta’ com os Países Baixos ou França pelo 6.º lugar da tabela que dita quantos clubes cada nação qualifica para as provas europeias (primeiro que tudo, para a Champions, a mais apetecível das competições), esta parecia ser uma boa notícia para as equipas portuguesas. Por muito que Benfica, FC Porto e Sporting ou SC Braga tenham feito, este século, os seus brilharetes em aventuras europeias, a I Liga é um campeonato periférico na Europa - e uma terceira divisão europeia poderia ajudar, quase sendo um ajuste ao patamar competitivo do nível médio dos clubes portugueses.

Mas, em três edições da Liga Conferência, o que se tem visto é essa batuta do futebol nacional não ser suficiente para se disputar uma fase de grupos.

Na quinta-feira, o Vitória, sexto classificado do último campeonato português, perdeu em Guimarães, nos penáltis, com o NK Celje, o vice-campeão da Eslovénia, depois ter vencido (3-4) como visitante. Em partida onde já lhe radiografaram carências na ambição e abordagem ao jogo, os vimaranenses são o mais recente exemplo de clube português a não sobreviver às eliminatórias da competição que inventou uma luz para equipas de países que habitam nas sombras dos holofotes do futebol continental.

A história, apesar de ainda curta, já vem de trás. Em 2021/22, na primeira edição da Liga Conferências, o Santa Clara ainda despachou (5-0) o 1927 Shkupi, da Macedónia, na 2.ª pré-eliminatória, livrando-se dos eslovenos do Olimpia Ljubljana (3-0) na 3.ª. A então equipa de Daniel Ramos, fatiada por quem manda no clube por terem vendido jogadores nucleares entre eliminatórias, perderia depois no play-off contra o Partizan de Belgrado (2-3), vice-campeão sérvio e habituado a espernear todas as épocas para tentar entrar na Champions. Nessa época, o Paços de Ferreira, que acabara no 5.º lugar à frente dos açorianos e, portanto, poupado a uma eliminatória da Liga Conferência, ainda ultrapassou o Larne da Irlanda do Norte (4-1) antes de cair compreensivelmente perante o Tottenham (1-3) de Nuno Espírito Santo.

ANP

Um possível sumário da primeira tentativa: uma das melhores equipas da histórica do Santa Clara perdeu diante de um adversário rodado no carrossel da UEFA e a surpresa seria se o Paços de Ferreira tivesse contrariado o fosso de milhões, recursos e competitividade para com um dos big six da Premier League.

Em 2022/23, o Vitória desembaraçou-se (3-0) do Puskás Akademia, da Hungria, na 2.ª pré-eliminatória, caindo depois (2-3) diante do Hajduk Split, vice-campeão da Croácia. O Gil Vicente disse adeus (5-1) ao Riga, primeiro dos últimos da Letónia, antes de ser subjugado sem espinhas (6-1) pelo AZ Alkmaar cujo futebol e jogadores iriam até às meias-finais da Liga Conferência, mas que roçou nas barbas do futebol português uma evidência por vir de onde vinha.

Neste resumo, a equipa de Barcelos foi um caso de pugilista a dar socos numa ou duas categorias de peso acima da sua, embora contra um adversário de uma liga (na qual terminara como 5.º classificado, à semelhança do Gil Vicente) para a qual se banalizou encarar como equivalente, em nível, à I Liga portuguesa.

É um engano, e não é de agora, porque já nem os números escondem os proveitos que os Países Baixos, pegando no seu exemplo, recolhem dos hábitos da cultura futebolística neerlandesa - treinadores e equipas a pensarem mais nos momentos ofensivos do jogo, a quererem atacar e marcar golos, a procurarem a baliza mais do que quererem resguardar a sua. Não é preciso ver a Eredivisie semanalmente para detetar as diferenças para o campeonato português: em 2021/22, houve 14 pontos entre o 4.º e o 5.º classificados e este ficou a 40 do campeão; em 2023/23, essas separações foram de 20 e 33 pontos. Na liga que tão próxima da portuguesa costuma andar no ranking da UEFA, esses buracos foram distintos - há duas épocas, houve sete e 22 pontos e, na temporada passada, três e 18 pontos.

Quem acabou nesse fosso em Portugal, na época anterior, foi o Arouca, a elogiado e competente equipa então treinada por Armando Evangelista que vai defrontar o Brann na 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência e tentar o que nunca se logrou perante um adversário promovido, este ano, à I divisão da Noruega - mas ganhou a Taça e daí a qualificação para a prova europeia.

A Liga Conferência, elogiada pela atenção mediática e fervor a meio da semana que dá a equipas de países pouco visitados pela febre da competição europeia, continua a ser um palco que confronta Portugal com os desequilíbrios que não resolve no seu principal campeonato: a centralização dos direitos televisivos ainda está por ver, as receitas dos clubes médios são parcas, as assistências nos estádios são pobres, os orçamentos para investir no plantel também e a tendência para o gatilho culturalmente fácil no despedimento de treinadores também desincentiva a os modelos e planos de jogo se afastem do resultadismo.

O drama dos clubes portugueses na Liga Conferência será apenas um reflexo do que há por resolver internamente. A III divisão da UEFA apareceu para segurando num espelho que o mostre.