SC Braga vai mapear os sentimentos dos adeptos nas bancadas da Pedreira. Como? Com recurso à tecnologia

Todas as marcas costumam esperar pelo tédio para enviar uma notificação, mas a PluggableAI e o Sporting de Braga estão apostados em apanhar um adepto em plena euforia para gerar interações no telemóvel. Esta sexta-feira, o clube minhoto mede forças com o Nice, mas terá outro desafio a decorrer em paralelo nas imediações do estádio: captar os primeiros voluntários para o desenvolvimento de um sistema que mede os sentimentos nas bancadas.

“Vamos lançar uma app de teste que poderá ser descarregada pelos adeptos num espaço específico através de um QR Code. Depois de descarregarem a app para os telemóveis, os adeptos terão de festejar cinco segundos da maneira que quiserem. Quem tiver o melhor festejo ganha um prémio”, descreve Bruno Fernandes, diretor executivo da startup PluggableAI.

Durante este primeiro período experimental, SC Braga e PluggableAI vão disponibilizar aos adeptos a aplicação Fanmeter, que apenas terá como propósito recolher dados para o desenvolvimento do sistema de mapeamento de movimentos e sentimentos. Em setembro, o Sporting de Braga já conta poder estrear uma ferramenta tecnológica que produz “mapas de sentimento” no Estádio da Pedreira.