Há mais um internacional português no SC Braga: o comendador José Fonte assinou até 2024

O comendador José Miguel da Rocha Fonte assinou contrato com o SC Braga até 2024, anunciou esta terça-feira o clube minhoto.

O defesa central regressa assim à liga portuguesa, onde esteve pela última vez em 2006/07 com a camisola do Estrela da Amadora, por empréstimo do Benfica. Na altura, o Estrela contava com futebolistas como Paulo Lopes, novo treinador dos sub-23 do Benfica, Dário, treinador do Ferroviário de Nacala, e Luís Loureiro, que encerrou a temporada malfadada para o Vitória de Setúbal.

José Fonte chega a Portugal depois de muitos anos no estrangeiro, com passagens muito longas por Inglaterra – Crystal Palace, Southampton e West Ham – e França, onde atuou no Lille entre 2018 e 2023, onde, apesar da longevidade da carreira, continuou assinar muitas presenças. Pelo meio, no salto da Premier League para a Ligue 1, jogou alguns meses nos chineses do Dalian Pro.

O internacional português, de 39 anos, foi campeão da Europa com a seleção nacional em 2016, em França, e já conta com mais de 800 jogos oficiais numa trajetória que começou no Penafiel, a terra natal do futebolista, no início dos anos 90. Ao serviço de Portugal, Fonte participou também na Taça das Confederações de 2017, Campeonato do Mundo de 2018 e Euro 2020, sendo já o segundo mais velho da convocatória de Fernando Santos, só atrás de Pepe.

A formação do futebolista aconteceu entre Sporting e Sacanvenense. Em 2004/05, chegou finalmente ao futebol profissional, atuando com a camisola do Felgueiras na 2.ª Divisão. A estreia como sénior teve lugar na 2.ª B, no campo do Odivelas, pela equipa secundária do Sporting, em setembro de 2002, com colegas por perto como Miguel Garcia, Custódio e Edgar Marcelino. O treinador era Luís Alegria.

Com os olhos na temporada 2023/24, em que os minhotos apostam fortemente na entrada na Liga dos Campeões (depende das pré-eliminatórias), Artur Jorge, o treinador dos bracarenses que conduziu a equipa ao terceiro lugar e à final da Taça de Portugal, conta com outros internacionais portugueses como Paulo Oliveira, Pizzi, Bruma e Ricardo Horta.